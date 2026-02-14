Черноморец нацелился на бывшего игрока Колоса

Бывший полузащитник коваловского «Колоса» Максим Третьяков может продолжить карьеру в клубе Первой лиги, который ставит за цель снова играть в элите.

Как стало известно Sport.ua, речь идет об одесском «Черноморце», который занимает третье место в турнирной таблице, отставая от расположенного ступенькой выше «Левого берега» всего на одно очко.

После того, как за полгода до завершения контракта с «Колосом» Третьяков получил статус свободного агента, шли разговоры о его возможном появлении в составе дебютанта Премьер-лиги «Кудровки».

Однако дело до перехода 29-летнего футболиста в этот коллектив так и не дошло. Известно также, что в его услугах был интерес со стороны одного из клубов Румынии и каменец-подольского «Эпицентра».

Ранее Максим Третьяков уже выступал в «Черноморце». В одесской команде он отыграл два сезона – 2016/17 и 2017/18, после чего перебрался за границу – в словацкий ДАК из города Дунайска-Стреда.

Затем в его карьере были выступления в «Александрии», «Днепре-1» и уже упомянутом «Колосе».