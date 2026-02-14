ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Колоса перешел в азербайджанскую Зиру

29-летний атакующий полузащитник Анатолий Нуриев, известный в Украине по выступлениям за «Минай» и «Колос», покинул ряды «Сабаха», где выступал на протяжении последних трех с половиной лет.

О подписании Нуриева объявил другой азербайджанский клуб – «Зира».

Отмечается, что с футболистом заключен контракт со сроком действия до конца сезона.

Ранее «Зира» оформила переход турецкого форварда Эрена Айдина, который со скандалом покинул «Верес».