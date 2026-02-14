Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Колоса перешел в азербайджанскую Зиру
14 февраля 2026, 10:57
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Колоса перешел в азербайджанскую Зиру

Анатолий Нуриев сменил команду в чемпионате Азербайджана

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Колоса перешел в азербайджанскую Зиру
facebook.com/fc.zire

29-летний атакующий полузащитник Анатолий Нуриев, известный в Украине по выступлениям за «Минай» и «Колос», покинул ряды «Сабаха», где выступал на протяжении последних трех с половиной лет.

О подписании Нуриева объявил другой азербайджанский клуб – «Зира».

Отмечается, что с футболистом заключен контракт со сроком действия до конца сезона.

Ранее «Зира» оформила переход турецкого форварда Эрена Айдина, который со скандалом покинул «Верес».

Анатолий Нуриев Зира трансферы Колос Ковалевка Сабах Баку
