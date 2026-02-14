Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 февраля 2026, 11:32
Лидирует по количеству выигранных единоборств в защите также игрок из АПЛ

Ярмолюк является вторым лучшим молодым полузащитником топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк продолжает входить в число лучших игроков топ-5 лиг по разным статистическим показателям.

По данным DataMB, украинец идет на втором месте в рейтинге U-23 полузащитников в сезоне по количеству выигранных единоборств в защите.

Ярмолюк предпринял 124 удачные попытки отобрать мяч у соперника.

Только Эллиот Андерсон с Ноттингем Форест, которому 23 года, имеет в своем активе большее количество – 130.

Третье место в данном рейтинге занимает также игрок по АПЛ – Матеуш Фернандеш из Вест Хэм Юнайтед. В активе 21-летнего футболиста 93 выиграных единоборства.

Полузащитники U-23 топ-5 европейских чемпионатов по количеству выигранных единоборств в защите в сезоне 2025/26

  • 130 – Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест, 23 года)
  • 124 – Егор Ярмолюк (Брентфорд, 21 год)
  • 93 – Матеуш Фернандеш (Вест Хэм Юнайтед, 21 год)
  • 90 – Мамаду Сангаре (Ланс, 23 года)
  • 90 – Микель Хаурегисар (Атлетик, 22 года)
статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Брентфорд Эллиот Андерсон Матеуш Фернандеш Микель Хаурегисар
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
