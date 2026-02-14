Ярмолюк является вторым лучшим молодым полузащитником топ-5 лиг
Лидирует по количеству выигранных единоборств в защите также игрок из АПЛ
21-летний полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк продолжает входить в число лучших игроков топ-5 лиг по разным статистическим показателям.
По данным DataMB, украинец идет на втором месте в рейтинге U-23 полузащитников в сезоне по количеству выигранных единоборств в защите.
Ярмолюк предпринял 124 удачные попытки отобрать мяч у соперника.
Только Эллиот Андерсон с Ноттингем Форест, которому 23 года, имеет в своем активе большее количество – 130.
Третье место в данном рейтинге занимает также игрок по АПЛ – Матеуш Фернандеш из Вест Хэм Юнайтед. В активе 21-летнего футболиста 93 выиграных единоборства.
Полузащитники U-23 топ-5 европейских чемпионатов по количеству выигранных единоборств в защите в сезоне 2025/26
- 130 – Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест, 23 года)
- 124 – Егор Ярмолюк (Брентфорд, 21 год)
- 93 – Матеуш Фернандеш (Вест Хэм Юнайтед, 21 год)
- 90 – Мамаду Сангаре (Ланс, 23 года)
- 90 – Микель Хаурегисар (Атлетик, 22 года)
