  Тренер Мудрика оценил перспективы футболиста в составе сборной Украины
Англия
Тренер Мудрика оценил перспективы футболиста в составе сборной Украины

Игорь Леонов уверен, что вингер лондонского «Челси» сможет вернуться на свой прежний уровень

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский специалист Игорь Леонов, который был тренером вингера Михаила Мудрика в академии донецкого «Шахтера», а затем и в киевском «Арсенале», оценил перспективы своего подопечного:

– В 2022-м состоялся дебют Мудрика в составе сборной Украины, затем был переход в «Челси» и эта злосчастная дисквалификация. «Сине-желтым» не хватает этого исполнителя?

– Без сомнения. На этом футболисте можно строить игру. Если бы не эта пауза, уверен, что и в «Челси» он был бы уже одним из лидеров. Мудрик может делать разницу. Его не просто так пригласили в Английскую Премьер-лигу. Селекционеры лондонского клуба знают Мишу больше, чем он сам себя. За ним следили долгое время.

– Отстранение от футбола длится уже больше года и еще официально неизвестно, сколько оно продлится. Сможет ли Мудрик вернуться на тот уровень, который у него был при переходе в «Челси» в 2023 году?

– Дай Бог, чтобы эта ситуация как можно скорее закончилась. Однако даже два года дисквалификации не станут проблемой для этого исполнителя, зная его характер. Сейчас Михаилу 25, а это только начинается самый лучший возраст для футболиста.

Он соблюдает режим, с ним работают тренеры, но главное, что у него есть огромное желание вернуться еще сильнее. Так что на клубном уровне, а самое главное, в футболке сборной Украины он еще испортит нервы не одному сопернику, – уверен Леонов.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Игорь Леонов сборная Украины по футболу дисквалификация допинг
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
yuriy popovych
Йому не тренера, а психіатра потрібно.
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
нам дураков не нужно
Ответить
0
