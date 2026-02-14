Тренер Мудрика оценил перспективы футболиста в составе сборной Украины

Украинский специалист Игорь Леонов, который был тренером вингера Михаила Мудрика в академии донецкого «Шахтера», а затем и в киевском «Арсенале», оценил перспективы своего подопечного:

– В 2022-м состоялся дебют Мудрика в составе сборной Украины, затем был переход в «Челси» и эта злосчастная дисквалификация. «Сине-желтым» не хватает этого исполнителя?

– Без сомнения. На этом футболисте можно строить игру. Если бы не эта пауза, уверен, что и в «Челси» он был бы уже одним из лидеров. Мудрик может делать разницу. Его не просто так пригласили в Английскую Премьер-лигу. Селекционеры лондонского клуба знают Мишу больше, чем он сам себя. За ним следили долгое время.

– Отстранение от футбола длится уже больше года и еще официально неизвестно, сколько оно продлится. Сможет ли Мудрик вернуться на тот уровень, который у него был при переходе в «Челси» в 2023 году?

– Дай Бог, чтобы эта ситуация как можно скорее закончилась. Однако даже два года дисквалификации не станут проблемой для этого исполнителя, зная его характер. Сейчас Михаилу 25, а это только начинается самый лучший возраст для футболиста.

Он соблюдает режим, с ним работают тренеры, но главное, что у него есть огромное желание вернуться еще сильнее. Так что на клубном уровне, а самое главное, в футболке сборной Украины он еще испортит нервы не одному сопернику, – уверен Леонов.