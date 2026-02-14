ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который играл в Испании, оказался в Таджикистане
Иван Зотько и «Истиклол» договорились о сотрудничестве до завершения сезона 2025/26
Представитель чемпионата Таджикистана – «Истиклол» – официально объявил о подписании украинского центрального защитника Ивана Зотько. Об этом сообщила пресс-служба команды:
«Истиклол» усилил линию обороны, подписав контракт с высокорослым украинским центральным защитником Иваном Зотько, рост которого составляет 187 см.
Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона. Зотько – чемпион и обладатель Кубка Армении в составе клуба «Урарту». В активе украинца – солидный международный опыт».
В Украине Зотько защищал цвета харьковского «Металлиста», донецкого «Олимпика» и криворожского «Кривбасса». С июля 2016-го по август 2019 играл за испанские клубы – «Валенсию», «Эльче» и «Льейду».
Также центрбек выступал за литовскую «Судуву», армянский «Урарту» и киргизский «Узген», за который играл с января 2025 года.
