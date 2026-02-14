Динамо Киев – Зимбру – 5:3. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка на сборах в Турции
Киевское Динамо провело контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
14 февраля в 11:00 встречались Динамо Киев и команда Зимбру Кишинев из Молдовы.
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Команды провели результативный спарринг. Динамо обыграло Зимбру, забив 5 мячей (5:3).
Товарищеский матч, 14 февраля 2026
Белек (Турция), Sueno Sport Center
Динамо Киев (Украина) – Зимбру Кишинев (Молдова) – 5:3 (2:2)
Голы: Буяльский, 8, 60, Ярмоленко, 23, Михайленко, 47, Герреро, 84 (пен) – Козловский, 2, Доссо, 25, Василевич, 52
Видео голов и обзор матча
Гол Андрея Ярмоленко
Видеозапись матча
