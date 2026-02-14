Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Зимбру – 5:3. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Динамо Киев
14.02.2026 11:00 – FT 5 : 3
Зимбру
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 13:35 | Обновлено 14 февраля 2026, 13:36
1234
2

Динамо Киев – Зимбру – 5:3. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка на сборах в Турции

14 февраля 2026, 13:35 | Обновлено 14 февраля 2026, 13:36
1234
2 Comments
Динамо Киев – Зимбру – 5:3. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор
ФК Динамо

Киевское Динамо провело контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 11:00 встречались Динамо Киев и команда Зимбру Кишинев из Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Команды провели результативный спарринг. Динамо обыграло Зимбру, забив 5 мячей (5:3).

Товарищеский матч, 14 февраля 2026

Белек (Турция), Sueno Sport Center

Динамо Киев (Украина) – Зимбру Кишинев (Молдова) – 5:3 (2:2)

Голы: Буяльский, 8, 60, Ярмоленко, 23, Михайленко, 47, Герреро, 84 (пен) – Козловский, 2, Доссо, 25, Василевич, 52

Видео голов и обзор матча

Гол Андрея Ярмоленко

Видеозапись матча

По теме:
Полесье в товарищеском матче проиграло Торонто
Арда ТУРАН: «Титул в наших руках, но мы должны их сжать»
Кривбасс – Согндал – 2:1. Вырвали победу. Видео голов и обзор матча
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Зимбру Кишинев контрольные матчи УПЛ Виталий Буяльский видео голов и обзор Андрей Ярмоленко Эдуардо Герреро Николай Михайленко пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Футбол | 14 февраля 2026, 12:53 3
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола

Подопечные Игоря Костюка устроили шоу, в котором смогли обыграть соперника из Молдовы

ШЕВЧЕНКО: «Люди восприняли этот поцелуй как предательство, но это не так»
Футбол | 14 февраля 2026, 07:02 3
ШЕВЧЕНКО: «Люди восприняли этот поцелуй как предательство, но это не так»
ШЕВЧЕНКО: «Люди восприняли этот поцелуй как предательство, но это не так»

Легендарный футболист вспомнил, как поцеловал логотип «Челси»

Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Олимпийские игры | 13.02.2026, 16:59
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
Зимние виды | 13.02.2026, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Футбол | 14.02.2026, 08:57
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
доволі багато пропускають, навіть як для товариських матчів.
Ну що ж, ще недовго очікувати на відновлення чемпіонату і там побачимо чи є надія на зміни. 
Ответить
0
Burevestnik
ДК всі три голи пропустило після грубих помилок захисників.
В захисті з осені нічого не змінилось...
Ответить
0
Популярные новости
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
13.02.2026, 04:02 3
Футбол
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
13.02.2026, 00:02 14
Олимпийские игры
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 5
Олимпийские игры
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 18
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 1
Бокс
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 185
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем