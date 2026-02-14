14.02.2026 11:00 - : -
Украина. Премьер лига14 февраля 2026, 11:00 | Обновлено 14 февраля 2026, 11:02
839
1
Динамо – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча
14 февраля 2026, 11:00 | Обновлено 14 февраля 2026, 11:02
839
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
14 февраля в 11:00 встречаются Динамо Киев и команда Зимбру Кишинев из Молдовы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).
Динамо – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 14 февраля 2026, 03:22 6
Спортсмен вспомнил зиму 2022 года
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 16:59 2
А Словакия тем временем обыграла Италию
Футбол | 14.02.2026, 09:22
Футбол | 14.02.2026, 08:37
Олимпийские игры | 13.02.2026, 13:03
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
«Да простят меня пацаны в Донецке, но сегодня на вечер я официально "зубр"! 🦬 Честно, так матчи Шахтера не жду, как этот выход Зимбру в свет. Уже достал из заначки молдавское вино, надел кепку козырьком назад и готов орать за Кишинев громче, чем за своих. Верим в легендарную победу, сегодня вся Украина (ну, ее оранжевая часть точно) — за Зимбру! Вперёд, родные!
Популярные новости
13.02.2026, 04:02 3
13.02.2026, 06:23 7
13.02.2026, 00:02 14
13.02.2026, 08:44 1
12.02.2026, 11:57 4
13.02.2026, 07:02
13.02.2026, 13:03 3
12.02.2026, 08:11 17