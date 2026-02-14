Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Динамо Киев
14.02.2026 11:00 - : -
Зимбру
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 11:00 | Обновлено 14 февраля 2026, 11:02
1

Динамо – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 февраля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча

1 Comments
Динамо – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 11:00 встречаются Динамо Киев и команда Зимбру Кишинев из Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).

Динамо – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube

Анонс матча

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Зимбру Кишинев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
Фанат Шахтера
​«Да простят меня пацаны в Донецке, но сегодня на вечер я официально "зубр"! 🦬 Честно, так матчи Шахтера не жду, как этот выход Зимбру в свет. Уже достал из заначки молдавское вино, надел кепку козырьком назад и готов орать за Кишинев громче, чем за своих. Верим в легендарную победу, сегодня вся Украина (ну, ее оранжевая часть точно) — за Зимбру! Вперёд, родные!
