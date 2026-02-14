Моуриньо прокомментировал ошибку Трубина и тяжелую победу Бенфики

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал результат матча чемпионата Португалии, в котором его подопечные одолели «Санта-Клару» (2:1).

Наставник «орлов» также отреагировал на игру вратаря сборной Украины Анатолия Трубина, который не сумел зафиксировать мяч в эпизоде, когда соперник подавал угловой, и пропустил курьезный гол.

– В первом тайме «Бенфика» играла более остро, во втором больше сосредоточилась на контроле игры, но всё же обеспечила себе три заветных очка.

– Три очень важных очка. Как я уже говорил перед игрой, нам отчаянно нужны были баллы, чтобы смотреть вверх, а не на «Брагу» или «Жил Висенте». Победа была решающей. Мы заслуженно её одержали.

Игра могла сложиться иначе; были моменты, которые могли привести к другому результату. У Трубина был тот неудачный момент, который позволил сопернику забить и сократить счет.

«Санта-Клара» всегда была мотивирована, упорно работала, стараясь не пропускать голы и доводя дело до последних минут, когда иногда удаётся востановить паритет, учитывая контекст игры.

Но мы хорошо оборонялись, особенно играя с мячом на половине поля соперника, победа заслужена, на невероятно сложном поле. Дело не в воде, дожде или ветре. Дело в поле.

Даже некоторые игроки из «Санта-Клары», с которыми я разговаривал, сетовали на это поле, потому что оно им тоже не подходит. Я был удивлен, узнав, что «Санта-Клара» не несет никакой ответственности за это, потому что у них нет средств на улучшение поля, поскольку оно находится под контролем регионального правительства.

Конечно, я больше там играть не буду, но поскольку мне нравится Азорские острова и «Санта-Клара», я бы обратился к региональному правительству.