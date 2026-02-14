Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо прокомментировал ошибку Трубина и тяжелую победу Бенфики
Чемпионат Португалии
Санта Клара
13.02.2026 20:30 – FT 1 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
14 февраля 2026, 10:27 |
667
0

Моуриньо прокомментировал ошибку Трубина и тяжелую победу Бенфики

Лиссабонский клуб одолел «Санта-Клару» в матче 22-го тура чемпионата Португалии

14 февраля 2026, 10:27 |
667
0
Моуриньо прокомментировал ошибку Трубина и тяжелую победу Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал результат матча чемпионата Португалии, в котором его подопечные одолели «Санта-Клару» (2:1).

Наставник «орлов» также отреагировал на игру вратаря сборной Украины Анатолия Трубина, который не сумел зафиксировать мяч в эпизоде, когда соперник подавал угловой, и пропустил курьезный гол.

– В первом тайме «Бенфика» играла более остро, во втором больше сосредоточилась на контроле игры, но всё же обеспечила себе три заветных очка.

– Три очень важных очка. Как я уже говорил перед игрой, нам отчаянно нужны были баллы, чтобы смотреть вверх, а не на «Брагу» или «Жил Висенте». Победа была решающей. Мы заслуженно её одержали.

Игра могла сложиться иначе; были моменты, которые могли привести к другому результату. У Трубина был тот неудачный момент, который позволил сопернику забить и сократить счет.

«Санта-Клара» всегда была мотивирована, упорно работала, стараясь не пропускать голы и доводя дело до последних минут, когда иногда удаётся востановить паритет, учитывая контекст игры.

Но мы хорошо оборонялись, особенно играя с мячом на половине поля соперника, победа заслужена, на невероятно сложном поле. Дело не в воде, дожде или ветре. Дело в поле.

Даже некоторые игроки из «Санта-Клары», с которыми я разговаривал, сетовали на это поле, потому что оно им тоже не подходит. Я был удивлен, узнав, что «Санта-Клара» не несет никакой ответственности за это, потому что у них нет средств на улучшение поля, поскольку оно находится под контролем регионального правительства.

Конечно, я больше там играть не буду, но поскольку мне нравится Азорские острова и «Санта-Клара», я бы обратился к региональному правительству.

По теме:
Энрике не сдержал эмоций после поражения ПСЖ: «Не позволю так делать»
Санта-Клара – Бенфика – 1:2. Как пропустил Трубин? Видео голов, обзор матча
Трубин стал первым украинцем, сыгравшим 80 матчей в чемпионате Португалии
чемпионат Португалии по футболу Санта-Клара Бенфика Жозе Моуриньо Анатолий Трубин пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: A Bola
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Футбол | 14 февраля 2026, 05:02 2
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты

Португалец готов вернуться в «Спортинг»

Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 14:09 0
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»

Бывший и. о. президента Федерации легкой атлетики Украины является юристом Владислава по этому делу

Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Футбол | 14.02.2026, 08:37
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Футбол | 14.02.2026, 06:32
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Футбол | 14.02.2026, 08:57
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 26
Олимпийские игры
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
13.02.2026, 06:32 3
Футбол
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 09:04 12
Футбол
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
13.02.2026, 13:03 3
Футбол
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 7
Олимпийские игры
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 6
Футбол
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
13.02.2026, 00:02 14
Олимпийские игры
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем