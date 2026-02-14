Стало известно, сколько Верес получил от продажи Нонго в Албанию
Камерунский легионер так и не сумел проявить себя в Украине
Накануне ровенский «Верес» окончательно согласовал трансфер 21-летнего вингера Самуэля Нонго в «Эльбасани».
В албанский клуб африканец перебрался на условиях полноценного трансфера, оформив контракт на два с половиной сезона.
По информации Transfermarkt, за продажу Нонго «Верес» получил 50 тысяч евро.
Напомним, покупка Нонго летом 2024 года из «Адана Демирспор» обошлась ровенскому клубу в 100 тысяч евро, однако за полтора сезона в стане «волков» вингер провел лишь 11 матчей (197 минут), в которых голевыми действиями не отличался.
