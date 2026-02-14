Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 11:15
Стало известно, сколько Верес получил от продажи Нонго в Албанию

Камерунский легионер так и не сумел проявить себя в Украине

Стало известно, сколько Верес получил от продажи Нонго в Албанию
facebook.com/afelbasani

Накануне ровенский «Верес» окончательно согласовал трансфер 21-летнего вингера Самуэля Нонго в «Эльбасани».

В албанский клуб африканец перебрался на условиях полноценного трансфера, оформив контракт на два с половиной сезона.

По информации Transfermarkt, за продажу Нонго «Верес» получил 50 тысяч евро.

Напомним, покупка Нонго летом 2024 года из «Адана Демирспор» обошлась ровенскому клубу в 100 тысяч евро, однако за полтора сезона в стане «волков» вингер провел лишь 11 матчей (197 минут), в которых голевыми действиями не отличался.

Самуэль Нонго Верес Ровно трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
