Стало известно, сколько Верес получил от продажи Нонго в Албанию

Накануне ровенский «Верес» окончательно согласовал трансфер 21-летнего вингера Самуэля Нонго в «Эльбасани».

В албанский клуб африканец перебрался на условиях полноценного трансфера, оформив контракт на два с половиной сезона.

По информации Transfermarkt, за продажу Нонго «Верес» получил 50 тысяч евро.

Напомним, покупка Нонго летом 2024 года из «Адана Демирспор» обошлась ровенскому клубу в 100 тысяч евро, однако за полтора сезона в стане «волков» вингер провел лишь 11 матчей (197 минут), в которых голевыми действиями не отличался.