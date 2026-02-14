Динамо – Зимбру. Текстовая трансляция матча. LIVE
Следите за текстовой трансляцией контрольного матча на сборах в Турции
Украинские клубы продолжают активно готовиться ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги, находясь на учебно-тренировочном сборе в Турции.
В субботу, 14 февраля, киевское Динамо проведет один из заключительных поединков на турецком собрании. Подопечные Игоря Костюка встретятся с командой Зимбру Кишинев из Молдовы. Стартовый свисток раздастся в 11:00 по киевскому времени.
В зимнее межсезонье «бело-синие» уже успели провести шесть контрольных матчей. Подопечные Игоря Костюка обыграли ФК Малишева (8:1), ФК Верес (3:2), ФК Кудровка (2:1) и ФК Иберия 1999 (2:0), уступив Жальгирусу (0:1) и сыграв в ничью с Короной (0:0).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию контрольного матча Динамо (Киев) – Зимбру (Кишинев), за которой можно следить на украинской версии сайта.
