Соперник из МЛС. Полесье проводит спарринг с Торонто

«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. В субботу, 14 февраля, подопечные Руслана Ротаня проведут два контрольных матча.

Первым соперником житомирского клуба станет «Торонто». Начало матча в 11:45.

«Торонто» выступает МЛС. В прошлом сезоне команда в 34 матчах одержала всего шесть побед. В турнирной таблице Восточной Конференции «Торонто» занял 12 место.

Второй спарринг за день «Полесье» сыграет в 17:00. Соперником станет клуб «Брно» из Чехии.

Товарищеский матч. Испания. 14 февраля, 11:45

«Полесье» (Украина) – «Торонто» (Канада)

Трансляция матча не запланирована