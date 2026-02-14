Соперник из МЛС. Полесье проводит спарринг с Торонто
Поединок «Полесье» – «Торонто» состоится 14 февраля в 11:45 по Киеву
«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. В субботу, 14 февраля, подопечные Руслана Ротаня проведут два контрольных матча.
Первым соперником житомирского клуба станет «Торонто». Начало матча в 11:45.
«Торонто» выступает МЛС. В прошлом сезоне команда в 34 матчах одержала всего шесть побед. В турнирной таблице Восточной Конференции «Торонто» занял 12 место.
Второй спарринг за день «Полесье» сыграет в 17:00. Соперником станет клуб «Брно» из Чехии.
Товарищеский матч. Испания. 14 февраля, 11:45
«Полесье» (Украина) – «Торонто» (Канада)
Трансляция матча не запланирована
