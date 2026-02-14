Юрий ВЕРНИДУБ: «Обычно 14 февраля я на сборах...»

Один из авторитетных украинских тренеров Юрий Вернидуб, возглавляющий с декабря 2025 года азербайджанский «Нефтчи», поделился мыслями со Sport.ua о празднике влюбленных.

«В День святого Валентина я всегда нахожусь на тренировочном сборе, а моя жена Леся – дома, – сказал он. – Поэтому даже трудно сказать, когда такое было, чтобы вместе этот праздник праздновали. Преимущественно поздравляем друг друга по телефону».

И все же когда редко выпадает возможность поздравить жену с праздником не с помощью телефонного звонка, а тет-а-тет, с самого утра он спешит на рынок за цветами.

По словам Юрия Вернидуба, который в браке со своей второй половинкой уже 39 лет, любовь – это такая сильная вещь, значение которой в полной мере начинаешь понимать тогда, когда съешь с любимым человеком пуд соли.

Ранее сообщалось, что украинец, не игравший восемь месяцев, получил шанс от Вернидуба.