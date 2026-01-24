Украинец, который не играл восемь месяцев, получил шанс от Вернидуба
Андрей Штогрин провел на поле 45 минут, «Нефтчи» и «Зира» сыграли вничью
В пятницу, 23 января, состоялся матч 17-го тура чемпионата Азербайджана, в котором встретились «Нефтчи» и «Зира». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв со счетом 0:0.
Главный тренер хозяев, 60-летний украинский специалист Юрий Вернидуб провел третий поединок в местном чемпионате, в которых одержал одну победу и дважды сыграл вничью.
«Нефтчи» набрал 21 балл и разместился на седьмой позиции. Первые три места в турнирной таблице занимают «Сабах» (37 очков), «Карабах» (36) и «Зира» (29).
В стартовом составе команды Вернидуба вышел украинский полузащитник Юрий Штогрин, который не играл последние восемь месяцев из-за решения предыдущего наставника.
Более того, 27-летний экс-игрок одесского «Черноморца» даже не попадал в заявку. В матче с «Зирой» Штогрин провел на поле 45 минут.
Чемпионат Азербайджана, 17-й тур. 23 января
Нефтчи Баку – Зира – 0:0
Видеозапись матча:
