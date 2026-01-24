Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец, который не играл восемь месяцев, получил шанс от Вернидуба
Другие новости
24 января 2026, 11:11 |
498
0

Украинец, который не играл восемь месяцев, получил шанс от Вернидуба

Андрей Штогрин провел на поле 45 минут, «Нефтчи» и «Зира» сыграли вничью

24 января 2026, 11:11 |
498
0
Украинец, который не играл восемь месяцев, получил шанс от Вернидуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

В пятницу, 23 января, состоялся матч 17-го тура чемпионата Азербайджана, в котором встретились «Нефтчи» и «Зира». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв со счетом 0:0.

Главный тренер хозяев, 60-летний украинский специалист Юрий Вернидуб провел третий поединок в местном чемпионате, в которых одержал одну победу и дважды сыграл вничью.

«Нефтчи» набрал 21 балл и разместился на седьмой позиции. Первые три места в турнирной таблице занимают «Сабах» (37 очков), «Карабах» (36) и «Зира» (29).

В стартовом составе команды Вернидуба вышел украинский полузащитник Юрий Штогрин, который не играл последние восемь месяцев из-за решения предыдущего наставника.

Более того, 27-летний экс-игрок одесского «Черноморца» даже не попадал в заявку. В матче с «Зирой» Штогрин провел на поле 45 минут.

Чемпионат Азербайджана, 17-й тур. 23 января

Нефтчи Баку Зира 0:0

Видеозапись матча:

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Молю Бога, чтобы у этого игрока все вышло в Шахтере»
Защитник Полесья, который не входит в планы Ротаня, покинул Украину
чемпионат Азербайджана по футболу Нефтчи Баку Зира Юрий Вернидуб Андрей Штогрин
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Теннис | 23 января 2026, 15:15 6
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026

Элина в четвертом раунде мейджора сыграет с Миррой Андреевой, которая обыграла Русе

Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Другие виды | 23 января 2026, 12:28 19
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю

До завоевания второго в карьере Кубка императора украинцу осталось сделать два шага

Звезда бокса: «Это был подарок для Усика. Он победил меня из-за политики»
Бокс | 24.01.2026, 07:02
Звезда бокса: «Это был подарок для Усика. Он победил меня из-за политики»
Звезда бокса: «Это был подарок для Усика. Он победил меня из-за политики»
Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
Футбол | 24.01.2026, 09:57
Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
Новый этап карьеры. Зинченко за один день попрощался с двумя командами
Футбол | 23.01.2026, 11:01
Новый этап карьеры. Зинченко за один день попрощался с двумя командами
Новый этап карьеры. Зинченко за один день попрощался с двумя командами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09 1
Футбол
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 85
Футбол
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
23.01.2026, 09:11 12
Футбол
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 11:45 33
Теннис
Красивый финал. Британский супертяж договорился о последнем поединке
Красивый финал. Британский супертяж договорился о последнем поединке
22.01.2026, 14:15 7
Бокс
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 43
Футзал
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
23.01.2026, 07:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем