Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Финалист Лиги Европы продолжит карьеру в Первой лиге Украины
Украина. Первая лига
14 февраля 2026, 14:27 |
НК «Пробой» объявил о подписании опытного 31-летнего полузащитника Андрея Близниченко

ОФИЦИАЛЬНО. Финалист Лиги Европы продолжит карьеру в Первой лиге Украины
НК Пробой. Андрей Близниченко

Представитель Первой лиги Украины – НК «Пробой» – объявил о подписании опытного 31-летнего полузащитника Андрея Близниченко, который в 2015 году играл в финале Лиги Европы.

«Пробой» рад приветствовать в своих рядах футболиста с опытом выступлений в еврокубках – Андрея Близниченко! 31-летний футболист имеет за плечами выступления в составе премьер-лиговых «Днепра» и «Вереса», зарубежных «Карабюкспора» и «Шерифа», а также провел 74 матча в юношеских и молодежных сборных Украины (11 голов). В новой команде Андрей выбрал 18-й игровой номер», – сообщила пресс-служба команды.

Близниченко начал заниматься футболом в родной ДЮСШ Звягель. Далее талантливого игрока пригласили в ДЮСШ «Металлург» Запорожье, цвета которого защищал на уровне ДЮФЛУ.

Первый профессиональный контракт заключил с «Днепром» в 2012 году, пополнив ряды молодежной команды клуба. Через год, 28 ноября 2013-го, Андрей дебютировал в составе первой команды, выйдя в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА против румынского «Пандурия» (4:1).

Вместе с тем вызывался в ряды сборных Украины – в период 2010-2016 годов прошел путь от сборной U-16 до «молодежки» U-21. Всего в сборных сыграл 74 матча, в которых забил 11 мячей.

В 2017-м впервые попробовал свои силы за границей, перебравшись в турецкий «Карабюкспор» (34 матча, 1 гол), а в 2018-м присоединился к молдавскому «Шерифу», вместе с которым дважды становился чемпионом страны и завоевал национальный кубок.

Далее вернулся в Украину, где выступал в составе «Ингульца» и ровенского «Вереса», а в 2024-м вместе с ПФК «Звягель» завоевал бронзовые награды Второй лиги ПФЛ. Последним клубом игрока был запорожский «Металлург».

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Пробой Городенка Андрей Близниченко трансферы
Николай Тытюк Источник: Instagram
