Финалист Лиги Европы может продолжить карьеру в Первой лиге
Андрей Близниченко привлекает внимание «Феникса-Мариуполь»
Украинский вингер запорожского «Металлурга» Андрей Близниченко привлекает внимание «Феникса-Мариуполь». Об этом сообщает UA-Football.
По информации источника, клуб из Первой лиги заинтересован в подписании 31-летнего футболиста. Соглашение между Андреем и «Металлургом »истекает летом 2026 года.
В текущем сезоне Андрей Близниченко провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Вместе с «Днепром» вингер в2015 году вышел в финал Лиги Европы, где уступил «Севилье».
Ранее сообщалось о том, что «Феникс-Мариуполь» отчислил шестерых игроков.
