Финалист Лиги Европы может продолжить карьеру в Первой лиге

Украина. Первая лига
17 декабря 2025, 22:33 | Обновлено 17 декабря 2025, 22:38
Андрей Близниченко привлекает внимание «Феникса-Мариуполь»

ФК Шериф. Андрей Близниченко

Украинский вингер запорожского «Металлурга» Андрей Близниченко привлекает внимание «Феникса-Мариуполь». Об этом сообщает UA-Football.

По информации источника, клуб из Первой лиги заинтересован в подписании 31-летнего футболиста. Соглашение между Андреем и «Металлургом »истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Андрей Близниченко провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Вместе с «Днепром» вингер в2015 году вышел в финал Лиги Европы, где уступил «Севилье».

Ранее сообщалось о том, что «Феникс-Мариуполь» отчислил шестерых игроков.

Андрей Близниченко Феникс-Мариуполь Днепр трансферы свободный агент чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлург Запорожье
Даниил Кирияка Источник: UA-Football
