В УАФ обратились к лидеру Динамо, который не играет за сборную с 2023 года

Украина. Премьер лига
06 января 2026, 21:42 |
Буяльского поздравили с днем рождения

06 января 2026, 21:42 |
УАФ. Виталий Буяльский

Шестого января, свой 33-й день рождения отпраздновал полузащитник и капитан киевского «Динамо», игрок сборной Украины Виталий Буяльский. По случаю знакового события лидера «Динамо» поздравила украинская ассоциация футбола.

«Виталию Буяльскому – 33! 🥳

Поздравляем полузащитника сборной Украины с Днем рождения! 🎂», – говорится в обращении УАФ.

В последнее время Буяльский не попадает в заявку сборной Украины, Ребров вызывал его на матчи Лиги наций в 2024 году. На поле лидер «Динамо» за сборную Украины в последний раз выходил в 2023 году в матче против Италии.

  

Динамо Киев день рождения чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
