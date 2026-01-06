В УАФ обратились к лидеру Динамо, который не играет за сборную с 2023 года
Буяльского поздравили с днем рождения
Шестого января, свой 33-й день рождения отпраздновал полузащитник и капитан киевского «Динамо», игрок сборной Украины Виталий Буяльский. По случаю знакового события лидера «Динамо» поздравила украинская ассоциация футбола.
«Виталию Буяльскому – 33! 🥳
Поздравляем полузащитника сборной Украины с Днем рождения! 🎂», – говорится в обращении УАФ.
В последнее время Буяльский не попадает в заявку сборной Украины, Ребров вызывал его на матчи Лиги наций в 2024 году. На поле лидер «Динамо» за сборную Украины в последний раз выходил в 2023 году в матче против Италии.
