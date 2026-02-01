Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РЯБОКОНЬ: «Наша задача на сезон однозначна – только выход в УПЛ»
Украина. Первая лига
01 февраля 2026, 17:29 |
Тренер «Левого Берега» назвал цель команды на сезон

ФК Левый Берег. Александр Рябоконь

Главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь рассказал о новичках и задачах команды:

«Пока у нас 4 новичка. Несмотря на то, что это футболисты из второй лиги, они, на мой взгляд, молодые и перспективные. Пока не берем игроков с опытом игры и жизненным опытом. Однако, возможно, где-то после сборов еще кто-то добавится.

Я думаю, что 4-5 команд будут вести борьбу за путевки в УПЛ. Наша задача на сезон однозначная – только выход в УПЛ».

На зимнюю паузу «Левый Берег» ушел на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 39 очков, что на девять меньше, чем у первой «Буковины», и на одно больше, чем у третьего «Черноморца».

Левый Берег Киев Первая лига Украины Александр Рябоконь чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
