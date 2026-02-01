РЯБОКОНЬ: «Наша задача на сезон однозначна – только выход в УПЛ»
Тренер «Левого Берега» назвал цель команды на сезон
Главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь рассказал о новичках и задачах команды:
«Пока у нас 4 новичка. Несмотря на то, что это футболисты из второй лиги, они, на мой взгляд, молодые и перспективные. Пока не берем игроков с опытом игры и жизненным опытом. Однако, возможно, где-то после сборов еще кто-то добавится.
Я думаю, что 4-5 команд будут вести борьбу за путевки в УПЛ. Наша задача на сезон однозначная – только выход в УПЛ».
На зимнюю паузу «Левый Берег» ушел на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 39 очков, что на девять меньше, чем у первой «Буковины», и на одно больше, чем у третьего «Черноморца».
