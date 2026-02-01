Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Шерки дальним ударом открыл счет для Ман Сити в игре с Тоттенхэмом
Англия
01 февраля 2026, 18:47 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:51
Горожане забили первый гол на 11-й минуте матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм и Манчестер Сити проводят поединок в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Горожане забили первый гол на 11-й минуте матча АПЛ.

В дебюте матча Райан Шерки после ассиста Эрлинга Холанда дальним ударом открыл счет (1:0).

ГОЛ! 0:1. Райан Шерки, 11 мин

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
