Англия01 февраля 2026, 18:47 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:51
ВИДЕО. Шерки дальним ударом открыл счет для Ман Сити в игре с Тоттенхэмом
Горожане забили первый гол на 11-й минуте матча АПЛ
01 февраля 2026, 18:47 | Обновлено 01 февраля 2026, 18:51
1 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм и Манчестер Сити проводят поединок в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.
Горожане забили первый гол на 11-й минуте матча АПЛ.
В дебюте матча Райан Шерки после ассиста Эрлинга Холанда дальним ударом открыл счет (1:0).
ГОЛ! 0:1. Райан Шерки, 11 мин
