ВИДЕО. Шерки дальним ударом открыл счет для Ман Сити в игре с Тоттенхэмом

1 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм и Манчестер Сити проводят поединок в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.

Горожане забили первый гол на 11-й минуте матча АПЛ.

В дебюте матча Райан Шерки после ассиста Эрлинга Холанда дальним ударом открыл счет (1:0).

ГОЛ! 0:1. Райан Шерки, 11 мин

