ВИДЕО. Удар скорпиона! Соланке забил супергол в ворота Ман Сити
Шпоры на 70-й минуте сравняли счет в матче АПЛ
1 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм и Манчестер Сити проводят поединок в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.
Доминик Соланке на 70-й минуте сравнял счет для Тоттенхэма (2:2).
После неразберехи в защите соперников он забил супергол ударом скорпиона.
ГОЛ! 2:2. Доминик Соланке, 70 мин
