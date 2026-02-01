ВИДЕО. Удар скорпиона! Соланке забил супергол в ворота Ман Сити

1 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм и Манчестер Сити проводят поединок в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.

Доминик Соланке на 70-й минуте сравнял счет для Тоттенхэма (2:2).

После неразберехи в защите соперников он забил супергол ударом скорпиона.

ГОЛ! 2:2. Доминик Соланке, 70 мин

