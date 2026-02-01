Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Удар скорпиона! Соланке забил супергол в ворота Ман Сити
Англия
01 февраля 2026, 20:04 | Обновлено 01 февраля 2026, 20:10
227
0

ВИДЕО. Удар скорпиона! Соланке забил супергол в ворота Ман Сити

Шпоры на 70-й минуте сравняли счет в матче АПЛ

01 февраля 2026, 20:04 | Обновлено 01 февраля 2026, 20:10
227
0
ВИДЕО. Удар скорпиона! Соланке забил супергол в ворота Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм и Манчестер Сити проводят поединок в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Доминик Соланке на 70-й минуте сравнял счет для Тоттенхэма (2:2).

После неразберехи в защите соперников он забил супергол ударом скорпиона.

ГОЛ! 2:2. Доминик Соланке, 70 мин

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Фотогалерея

По теме:
Зинченко завершил свои выступления в АПЛ. Какие рекорды побил?
ВИДЕО. Спорный эпизод. Соланке отыграл один мяч для Тоттенхэма против Сити
Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2. Драма на Олд Траффорд. Видео голов, обзор
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Доминик Соланке видео голов и обзор Тоттенхэм - Манчестер Сити удар скорпиона
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Футбол | 01 февраля 2026, 07:47 10
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда

Пулулу все-таки может оказаться в Киеве

Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Футбол | 01 февраля 2026, 08:27 20
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение

Каталонцы предлагали 2 миллиона евро за Шапаренко

Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля
Теннис | 01.02.2026, 14:15
Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля
Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил шедевр в ворота Ман Юнайтед на 90+1-й мин
Футбол | 01.02.2026, 17:57
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил шедевр в ворота Ман Юнайтед на 90+1-й мин
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил шедевр в ворота Ман Юнайтед на 90+1-й мин
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Футбол | 01.02.2026, 09:47
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 2
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 36
Теннис
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
30.01.2026, 21:48 2
Футбол
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 7
Футбол
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 72
Теннис
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
31.01.2026, 21:50 8
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем