  4. Сыграет ли Забарный? Известен состав ПСЖ на игру против Страсбурга
Франция
01 февраля 2026, 20:57
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе французского «Пари Сен-Жермен» на матч 20-го тура Лиги 1 против «Страсбурга».

Игра состоится на арене «Стад де ла Мено» в Страсбурге и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На счету Ильи Забарного в этом сезоне 24 матча в составе «ПСЖ» и 1 забитый мяч.

Стартовые составы на матч Страсбург – ПСЖ:

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
