Сыграет ли Забарный? Известен состав ПСЖ на игру против Страсбурга
Матч 20-го тура Лиги 1 начнется в 21:45 по киевскому времени
Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе французского «Пари Сен-Жермен» на матч 20-го тура Лиги 1 против «Страсбурга».
Игра состоится на арене «Стад де ла Мено» в Страсбурге и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На счету Ильи Забарного в этом сезоне 24 матча в составе «ПСЖ» и 1 забитый мяч.
Стартовые составы на матч Страсбург – ПСЖ:
Le 𝙓𝙄 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 🆚 @PSG_inside— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 1, 2026
▸ #RCSAPSG pic.twitter.com/8upxjzIczb
📋 Notre XI de départ pour ce #RCSAPSG !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 1, 2026
#Ligue1 pic.twitter.com/0p7jQ2uLrU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр принес Арсеналу 1.5 миллиона евро
Тренер не будет вызывать вингера Динамо