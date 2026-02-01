«В этом правда». В ПСЖ выступили с важным заявлением по Забарному
Парижский клуб все еще верит в потенциал украинского защитника
В «ПСЖ» сохраняют спокойствие по поводу того, что украинский защитник Илья Забарный пока не смог оправдать свой трансфер в 63 млн евро, сообщает L'Equipe.
В парижском клубе объясняют, что 23-летний игрок попал в новую для себя среду с новой игровой философией, на адаптацию к которой нужно время, поэтому его не спешат критиковать.
«Правда в том, что он открывает для себя новую игровую модель, которая содержит много новой информации», - заявило источник в «ПСЖ». Отмечается, что украинец пользуется доверием руководства клуба, которое все еще уверено, что тот вскоре составит конкуренцию капитану команды Маркиньосу.
Ранее Забарного раскритиковал бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер не будет вызывать вингера Динамо
«Сине-желтая» команда по ходу гонки находилась на второй позиции