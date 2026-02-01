Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
01 февраля 2026, 19:12
«В этом правда». В ПСЖ выступили с важным заявлением по Забарному

Парижский клуб все еще верит в потенциал украинского защитника

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В «ПСЖ» сохраняют спокойствие по поводу того, что украинский защитник Илья Забарный пока не смог оправдать свой трансфер в 63 млн евро, сообщает L'Equipe.

В парижском клубе объясняют, что 23-летний игрок попал в новую для себя среду с новой игровой философией, на адаптацию к которой нужно время, поэтому его не спешат критиковать.

«Правда в том, что он открывает для себя новую игровую модель, которая содержит много новой информации», - заявило источник в «ПСЖ». Отмечается, что украинец пользуется доверием руководства клуба, которое все еще уверено, что тот вскоре составит конкуренцию капитану команды Маркиньосу.

Ранее Забарного раскритиковал бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри.

Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
easterly
Божечки! Як же прокротяче-барбусятьські ресурси переймаються долею колишнього гравця Динамо.) Ви б там щось про турецько-підданих писали, про вітю, мишу та інших. От єдиний про кого можна згадувати з позитивом - так це Трубін. А все інше - агов! ви дееееее??????
