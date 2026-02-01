«В этом правда». В ПСЖ выступили с важным заявлением по Забарному

В «ПСЖ» сохраняют спокойствие по поводу того, что украинский защитник Илья Забарный пока не смог оправдать свой трансфер в 63 млн евро, сообщает L'Equipe.

В парижском клубе объясняют, что 23-летний игрок попал в новую для себя среду с новой игровой философией, на адаптацию к которой нужно время, поэтому его не спешат критиковать.

«Правда в том, что он открывает для себя новую игровую модель, которая содержит много новой информации», - заявило источник в «ПСЖ». Отмечается, что украинец пользуется доверием руководства клуба, которое все еще уверено, что тот вскоре составит конкуренцию капитану команды Маркиньосу.

Ранее Забарного раскритиковал бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри.