ВИДЕО. Семеньо удвоил перевес Ман Сити в матче против Тоттенхэма

1 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм и Манчестер Сити проводят поединок в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

После ошибки соперника при выходе в атаку горожане удвоили перевес в счете на 44-й минуте матча АПЛ.

Забив гол в раздевалку, вингер горожан Антуан Семеньо исполнил сальто (2:0). Ассист исполнил Бернарду Силвы.

ГОЛ! 0:2. Антуан Семеньо, 44 мин

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Фотогалерея