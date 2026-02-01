Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Семеньо удвоил перевес Ман Сити в матче против Тоттенхэма
Англия
01 февраля 2026, 19:23 | Обновлено 01 февраля 2026, 19:57
Забив гол в раздевалку, вингер горожан исполнил сальто

ВИДЕО. Семеньо удвоил перевес Ман Сити в матче против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

1 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм и Манчестер Сити проводят поединок в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.

После ошибки соперника при выходе в атаку горожане удвоили перевес в счете на 44-й минуте матча АПЛ.

Забив гол в раздевалку, вингер горожан Антуан Семеньо исполнил сальто (2:0). Ассист исполнил Бернарду Силвы.

ГОЛ! 0:2. Антуан Семеньо, 44 мин

Фотогалерея

