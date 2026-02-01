ВИДЕО. Семеньо удвоил перевес Ман Сити в матче против Тоттенхэма
Забив гол в раздевалку, вингер горожан исполнил сальто
1 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм и Манчестер Сити проводят поединок в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.
После ошибки соперника при выходе в атаку горожане удвоили перевес в счете на 44-й минуте матча АПЛ.
Забив гол в раздевалку, вингер горожан Антуан Семеньо исполнил сальто (2:0). Ассист исполнил Бернарду Силвы.
ГОЛ! 0:2. Антуан Семеньо, 44 мин
