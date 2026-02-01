Александр ЗИНЧЕНКО: «Я никогда этого не забуду»

Украинский левый защитник Александр Зинченко, который недавно перешел в амстердамский «Аякс», попрощался с лондонским «Арсеналом»:

«Обращение к «канонирам».

Я никогда не забуду, как вы меня приняли. До сих пор помню, как у меня мурашки побежали по коже во время первого матча, когда я услышал ваше «Всегда верьте!». Я даже мечтать о таком не мог.

Из глубины сердца хочу сказать огромное спасибо за все, что вы сделали для меня и моей семьи. Тренерскому штабу благодарю за возможность быть небольшой частью этого удивительного клуба. Игрокам благодарю за бесценный опыт, фантастические воспоминания и дружбу на всю жизнь. Всем сотрудникам благодарю за помощь и заботу обо мне и моей семье. И, конечно, болельщикам – за любовь, поддержку и критику, которую мы, игроки, должны принимать и работать еще усерднее.

Я просто хочу пожелать вам всего наилучшего и надеюсь, что вы достигнете всего, чего желаете. Один раз «канонир» – всегда «канонир». Спасибо, «Арсенал»!