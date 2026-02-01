Арендованный игрок Динамо стал участником разгрома в дебютном матче
Яркий старт Александра Сироты в «Амедспоре»
В первый день февраля украинский защитник – Александр Сирота – провел свой первый матч за турецкий клуб «Амедспор».
Александр начал поединок против «Адана Демирспора» на скамейке запасных, однако появился на футбольном поле после перерыва.
Вместе с украинским игроком «Амедспор» не оставил сопернику шансов на своем поле, безжалостно разгромив оппонента – 7:0.
После этой победы «Амедспор» сохранил первое место во втором по силе чемпионате Турции, имея в активе 46 очков.
Первая лига. 23-й тур, 1 февраля
«Амедспор» – «Адана Демирспор» – 7:0
Голы: Дьянь, 22, Курт, 43, 52, Хасані, 45, 59, Чекдар, 76, Сербест, 87
Maç sonucu | 7 - 0— Amedspor (@amedskofficial) February 1, 2026
💚❤️
Encama Maçê | 7 - 0
💚❤️
Netîceya Maçî | 7 - 0#MücadeleninTakımı#TîmaTêkoşînê#TaximêXoverdayîşî pic.twitter.com/vBuOjySfc6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – о Лунине
Каталонцы предлагали 2 миллиона евро за Шапаренко