Арендованный игрок Динамо стал участником разгрома в дебютном матче

В первый день февраля украинский защитник – Александр Сирота – провел свой первый матч за турецкий клуб «Амедспор».

Александр начал поединок против «Адана Демирспора» на скамейке запасных, однако появился на футбольном поле после перерыва.

Вместе с украинским игроком «Амедспор» не оставил сопернику шансов на своем поле, безжалостно разгромив оппонента – 7:0.

После этой победы «Амедспор» сохранил первое место во втором по силе чемпионате Турции, имея в активе 46 очков.

Первая лига. 23-й тур, 1 февраля

«Амедспор» – «Адана Демирспор» – 7:0

Голы: Дьянь, 22, Курт, 43, 52, Хасані, 45, 59, Чекдар, 76, Сербест, 87