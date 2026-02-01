Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арендованный игрок Динамо стал участником разгрома в дебютном матче
Турция
01 февраля 2026, 21:15 | Обновлено 01 февраля 2026, 21:17
Арендованный игрок Динамо стал участником разгрома в дебютном матче

Яркий старт Александра Сироты в «Амедспоре»

Арендованный игрок Динамо стал участником разгрома в дебютном матче
ФК Амедспор. Александр Сирота

В первый день февраля украинский защитник – Александр Сирота – провел свой первый матч за турецкий клуб «Амедспор».

Александр начал поединок против «Адана Демирспора» на скамейке запасных, однако появился на футбольном поле после перерыва.

Вместе с украинским игроком «Амедспор» не оставил сопернику шансов на своем поле, безжалостно разгромив оппонента – 7:0.

После этой победы «Амедспор» сохранил первое место во втором по силе чемпионате Турции, имея в активе 46 очков.

Первая лига. 23-й тур, 1 февраля

«Амедспор» – «Адана Демирспор» – 7:0

Голы: Дьянь, 22, Курт, 43, 52, Хасані, 45, 59, Чекдар, 76, Сербест, 87

По теме:
Коджаэлиспор – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Удаление в дебюте: победа Бешикташа, Степаненко пропустил тур
Динамо отдало в аренду экс-игрока сборной Украины с правом выкупа
Александр Сирота чемпионат Турции по футболу Амедспор Адана Демирспор
