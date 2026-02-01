Есть план трансфера. Испанский гранд нацелился на звезду сборной Украины

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд заинтересован в подписании 26-летнего воспитанника киевского «Динамо». Мадридский клуб хочет договориться о переходе украинца летом, когда у него истечет срок действия контракта с «Эвертоном».

В текущем сезоне Миколенко сыграл на клубном уровне 23 матча. Результативными действиями в них Виталий не отличился. За «Эвертон» он выступает с января 2022 года.

Сообщалось, что Миколенко также хочет подписать итальянский гранд.