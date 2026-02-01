Скорый переход в топ-лигу. Украинец может покинуть Шахтер в ближайшие дни

Итальянский «Сассуоло» интересуется украинским правым защитником донецкого «Шахтера» Ефимом Коноплей, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, клуб Серии А, учитывая контрактную ситуацию 26-летнего футболиста, пытается в быстром порядке оформить полноценный трансфер игрока уже в это зимнее трансферное окно.

Отмечается, что переговоры продолжаются.

В сезоне 2025/26 Ефим Конопля провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Шахтером» действует до осени 2026 года.

Ранее сообщалось, что Ефимом Коноплей также интересуется «Удинезе».