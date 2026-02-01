Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скорый переход в топ-лигу. Украинец может покинуть Шахтер в ближайшие дни
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 22:21 |
1348
1

Скорый переход в топ-лигу. Украинец может покинуть Шахтер в ближайшие дни

Сассуоло ведет переговоры по подписанию Ефима Конопли

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Итальянский «Сассуоло» интересуется украинским правым защитником донецкого «Шахтера» Ефимом Коноплей, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, клуб Серии А, учитывая контрактную ситуацию 26-летнего футболиста, пытается в быстром порядке оформить полноценный трансфер игрока уже в это зимнее трансферное окно.

Отмечается, что переговоры продолжаются.

В сезоне 2025/26 Ефим Конопля провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Шахтером» действует до осени 2026 года.

Ранее сообщалось, что Ефимом Коноплей также интересуется «Удинезе».

трансферы Шахтер Донецк Сассуоло трансферы Серии A Ефим Конопля трансферы УПЛ Николо Скира
Дмитрий Вус Источник: Николо Скира
Комментарии 1
Maks23
Да пусть уже уходит...один золотой мальчик уже ушёл ...Коваленко...
