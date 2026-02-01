Скорый переход в топ-лигу. Украинец может покинуть Шахтер в ближайшие дни
Сассуоло ведет переговоры по подписанию Ефима Конопли
Итальянский «Сассуоло» интересуется украинским правым защитником донецкого «Шахтера» Ефимом Коноплей, сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, клуб Серии А, учитывая контрактную ситуацию 26-летнего футболиста, пытается в быстром порядке оформить полноценный трансфер игрока уже в это зимнее трансферное окно.
Отмечается, что переговоры продолжаются.
В сезоне 2025/26 Ефим Конопля провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Шахтером» действует до осени 2026 года.
Ранее сообщалось, что Ефимом Коноплей также интересуется «Удинезе».
