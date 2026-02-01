В Реале рассказали подробности по травме Беллингема

Стали известны подробности по повреждению английского полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«После обследования, проведенного сегодня нашим игроком Джудом Беллингемом медицинской службой «Реал» Мадрид, у него была диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги. Состояние здоровья будет наблюдаться», – говорится в сообщении пресс-службы «сливочных».

Травму англичанин получил в матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано», в котором «Реал» добыл непростую победу со счетом 2:1.

