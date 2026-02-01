Астон Вилла – Брентфорд – 0:1. Победа вдесятером. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ 2025/26
1 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ 2025/26 между командами Астон Вилла и Брентфорд.
Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 45+1-й минуте забил Данго Уаттара.
Брентфорд играл в меньшинстве с 42-й после удаления Кевина Шаде, но все равно одержал победу.
Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на поле на 60-й минуте, без голевых действий.
АПЛ 2025/26. 24-й тур, 1 февраля
Астон Вилла – Брентфорд – 0:1
Гол: Уаттара, 45+1
Удаление: Шаде, 42
Видеообзор матча
События матча
