Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла – Брентфорд – 0:1. Победа вдесятером. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Астон Вилла
01.02.2026 16:00 – FT 0 : 1
Брентфорд
Англия
01 февраля 2026, 23:39 |
Астон Вилла – Брентфорд – 0:1. Победа вдесятером. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ 2025/26 между командами Астон Вилла и Брентфорд.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил Данго Уаттара.

Брентфорд играл в меньшинстве с 42-й после удаления Кевина Шаде, но все равно одержал победу.

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на поле на 60-й минуте, без голевых действий.

АПЛ 2025/26. 24-й тур, 1 февраля

Астон Вилла – Брентфорд – 0:1

Гол: Уаттара, 45+1

Удаление: Шаде, 42

Видеообзор матча

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Брентфорд).
42’
Кевин Шаде (Брентфорд) получает красную карточку.
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Ноттингем – Кристал Пэлас – 1:1. Отбил рукой и получил красную. Видео голов
Астон Вилла Брентфорд Астон Вилла - Брентфорд видео голов и обзор Егор Ярмолюк удаление (красная карточка) Кевин Шаде Данго Уаттара Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
