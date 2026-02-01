1 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ 2025/26 между командами Астон Вилла и Брентфорд.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 45+1-й минуте забил Данго Уаттара.

Брентфорд играл в меньшинстве с 42-й после удаления Кевина Шаде, но все равно одержал победу.

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на поле на 60-й минуте, без голевых действий.

Читайте также: Ярмолюк помог Брентфорду в меньшинстве обыграть Астон Виллу

АПЛ 2025/26. 24-й тур, 1 февраля

Астон Вилла – Брентфорд – 0:1

Гол: Уаттара, 45+1

Удаление: Шаде, 42

Видеообзор матча