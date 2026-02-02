Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший вратарь Динамо и сборной Украины готов вернуться в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 00:32
Максим Коваль рассматривает возвращение в украинский чемпионат

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

Бывший голкипер киевского «Динамо» Максим Коваль после ухода из казахстанского «Элимая» находится в статусе свободного агента и ожидает новых предложений.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, в настоящее время вратарь поддерживает физическую форму в молдавском «Шерифе», за который выступал в сезоне 2022/23. В то же время продолжать карьеру в Молдове Коваль не планирует и рассматривает различные варианты, в том числе и возвращение в УПЛ.

Отмечается, что после выступлений в 11 клубах за карьеру футболист может задуматься о более стабильном этапе в профессиональной жизни.

