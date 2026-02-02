Тренер рассказал, как Криштиану Роналду устроили жесткую взбучку
Каранка вспомнил конфликт между Роналду и Моуринью
Бывший ассистент Жозе Моуринью в мадридском «Реале» Айтор Каранка раскрыл подробности одного из самых громких конфликтов между тренером и Криштиану Роналду. В эфире El Cafelito de Josep Pedrerol он вспомнил эпизод кубкового матча против «Валенсии».
«Моуринью устроил Криштиану жесткую взбучку. А Криштиану ответил перед всей командой: «Я же так сильно тебя поддерживал...» – почти со слезами на глазах», – рассказал Каранка.
Ранее сообщалось, что суд Турина окончательно отклонил апелляцию «Ювентуса» в трудовом споре с Криштиану Роналду.
