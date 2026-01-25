Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду заставил обеднеть свой бывший клуб на миллионы евро
Италия
25 января 2026, 00:07 |
Роналду заставил обеднеть свой бывший клуб на миллионы евро

Криштиану выиграл суд против «Ювентуса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Суд Турина окончательно отклонил апелляцию «Ювентуса» в трудовом споре с Криштиану Роналду. Спортсмен требовал невыплаченную зарплату за период выступлений в клубе, и с учетом процентов сумма компенсации выросла до примерно 11 миллионов евро.

В 2024 году суд частично удовлетворил иск португальца, установив сумму 9,8 млн евро. Клуб пытался обжаловать решение, но судья Джанлука Робальдо подтвердил, что оснований для апелляции нет.

«Ювентус» обязан не только выплатить компенсацию, но и покрыть судебные расходы, которые уже были учтены в бюджете сезона 2023/2024.

суд Криштиану Роналду Ювентус
Дмитрий Олийченко Источник: La Gazzetta dello Sport
