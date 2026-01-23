Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Статую Криштиану Роналду подожгли возле музея CR7
23 января 2026, 03:22 |
ВИДЕО. Статую Криштиану Роналду подожгли возле музея CR7

Статуя Роналду стала мишенью странного перформанса

ВИДЕО. Статую Криштиану Роналду подожгли возле музея CR7
Instagram. Статуя Криштиану Роналду в огне

В сети появилось шокирующее видео, на котором неизвестный поджигает статую Криштиану Роналду возле музея CR7 в городе Фуншал на острове Мадейра.

На кадрах видно, как мужчина обливает бронзовую скульптуру воспламеняющейся жидкостью и поджигает ее, снимая происходящее на видео. После этого он отходит от памятника и сопровождает происходящее музыкой и странными жестами. Ролик быстро разошелся по соцсетям и вызвал волну обсуждений.

Полиция Португалии квалифицировала инцидент как акт вандализма. Сообщается, что личность злоумышленника уже установлена, однако официальной информации о задержании на данный момент нет. По предварительным данным, серьезных повреждений памятник не получил – огонь был быстро потушен.

Фанаты Роналду по всему миру резко осудили произошедшее, назвав случившееся провокацией и неуважением к одному из самых известных спортсменов современности. Сам футболист ситуацию пока не комментировал.

Отметим, что музей CR7 в Фуншале является популярной туристической локацией и символом гордости для жителей Мадейры, родного острова Роналду.

Максим Лапченко
Перець
Психів стає все більше 
Ответить
+1
c_a_p2
Скоріше це акт кацапізму. Вандали не винні
Ответить
0
