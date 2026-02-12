В Карпатах прокомментировали дисквалификацию Гераскевича
Львовский клуб поддержал украинского спортсмена
Пресс-служба львовских «Карпат» прокомментировал дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх 2026:
«Память о погибших украинских спортсменах заслуживает уважения, а не запретов. Владислав, уважение за несокрушимую позицию – вместе с тобой», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Владислав Гераскевич намеревался стартовать в так называемом «шлеме памяти», на котором были изображены погибшие на войне украинские спортсмены.
Ранее Михаил Гераскевич прокомментировал дисквалификацию Владислава Гераскевича.
