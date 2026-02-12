Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Карпатах прокомментировали дисквалификацию Гераскевича
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 11:49 | Обновлено 12 февраля 2026, 12:30
798
0

В Карпатах прокомментировали дисквалификацию Гераскевича

Львовский клуб поддержал украинского спортсмена

12 февраля 2026, 11:49 | Обновлено 12 февраля 2026, 12:30
798
0
В Карпатах прокомментировали дисквалификацию Гераскевича
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гераскевич

Пресс-служба львовских «Карпат» прокомментировал дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх 2026:

«Память о погибших украинских спортсменах заслуживает уважения, а не запретов. Владислав, уважение за несокрушимую позицию – вместе с тобой», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Владислав Гераскевич намеревался стартовать в так называемом «шлеме памяти», на котором были изображены погибшие на войне украинские спортсмены.

Ранее Михаил Гераскевич прокомментировал дисквалификацию Владислава Гераскевича.

По теме:
«Он мощный», Президент МОК объяснила дисквалификацию Гераскевича
ОФТЕБРО: «Получить индивидуальное золото – это огромная ценность»
Гераскевич рассказал, какой компромисс ему предлагали
скелетон скандал Владислав Гераскевич Олимпийские игры 2026 Карпаты Львов дисквалификация
Даниил Кирияка Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома приобрела форварда, который за четыре матча сравнялся с Довбиком
Футбол | 12 февраля 2026, 09:17 3
Рома приобрела форварда, который за четыре матча сравнялся с Довбиком
Рома приобрела форварда, который за четыре матча сравнялся с Довбиком

Дониелл Мален забил три гола в составе итальянского клуба после перехода из Премьер-лиги

Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Бокс | 12 февраля 2026, 09:40 8
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх

Александр проведет поединок против Верховена

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11.02.2026, 19:15
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Динамо может подписать талантливого легионера, которому исполнилось 18 лет
Футбол | 12.02.2026, 10:33
Динамо может подписать талантливого легионера, которому исполнилось 18 лет
Динамо может подписать талантливого легионера, которому исполнилось 18 лет
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 11.02.2026, 23:21
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 69
Футбол
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 81
Футбол
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 3
Бокс
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 6
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем