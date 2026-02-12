Результативный матч. Оболонь провела спарринг с датским клубом ХБ Кеге

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 12 февраля, «пивовары» сыграют два товарищеских матча.

Первым соперником «Оболони» стал клуб «Кеге», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Дании.

«Оболонь» пропустила уже на 6-й минуте. Мирсель Ромер воспользовался ошибкой защитника.

Отыгрался украинский клуб на 37-й минуте. Денис Устименко головой замкнул подачу с левого фланга.

Во втором тайме команды забили по два мяча. «Оболонь» упустила победу, пропустив на 88-й минуте.

Второй спарринг дня запланирован на 16:00. «Оболонь» сыграет с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля

«Оболонь» (Украина) – «Кеге» (Дания) – 3:3

Голы: Устименко, 37, 57, 65 – Ромер, 6, гол, 61, гол, 88

Видеозапись матча