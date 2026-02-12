Результативный матч. Оболонь провела спарринг с датским клубом ХБ Кеге
Поединок «Оболонь» – «Кеге» завершился со счетом 3:3
«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 12 февраля, «пивовары» сыграют два товарищеских матча.
Первым соперником «Оболони» стал клуб «Кеге», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Дании.
«Оболонь» пропустила уже на 6-й минуте. Мирсель Ромер воспользовался ошибкой защитника.
Отыгрался украинский клуб на 37-й минуте. Денис Устименко головой замкнул подачу с левого фланга.
Во втором тайме команды забили по два мяча. «Оболонь» упустила победу, пропустив на 88-й минуте.
Второй спарринг дня запланирован на 16:00. «Оболонь» сыграет с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.
Товарищеский матч. Турция. 12 февраля
«Оболонь» (Украина) – «Кеге» (Дания) – 3:3
Голы: Устименко, 37, 57, 65 – Ромер, 6, гол, 61, гол, 88
