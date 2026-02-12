Рух – Радомлье – 2:1. Спарринг в Словении. Видео голов и обзор матча
У львовского клуба забили Игор Невес и Влад Рейляну
Львовский Рух 11 февраля сыграл 5-й спарринг на сборах в Словении. Соперником львовян была команда Радомле из Словении.
Голами отметились Игорь Невес и Влад Рейляну, а матч завершился со счетом 2:1 в пользу желто-черных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Уже в начале встречи Назар Касарда мог открывать счет, но не успел замкнуть фланговую передачу на дальней штанге. Соперник ответил не менее остро. Кушич прорвался на свидание с Геретой, однако кипер Руха вышел победителем из этого противостояния. После чудо-сейва Юрий-Владимир вполне мог записать себе ассист, но активному Касарде снова чуть не хватило, чтобы дотянуться до передачи.
К коснулся мяча в середине первого тайма Максим Бойко, после чего Кобаль должен был демонстрировать свою реакцию. Позже в ближний угол целил Касарда, но попал во внешнюю сторону сетки, а Бойко после подачи с углового опасно пробил головой рядом со штангой.
Несмотря на такой ливень созданных моментов, первыми в спарринге пропустили именно руховцы: Нвога замкнул верховую подачу Маринича. Преимуществом в счете словенцы владели недолго, потому что уже в следующей атаке Влад Рейляну заработал пенальти, который реализовал новичок Руха Игорь Невес. Бразилец уверенно с отметки переиграл вратаря и отметился своим дебютным голом за желто-черных.
Второй тайм начался с гола: Рейляну с пределов штрафной площадки в касание красиво и точно пробил в угол ворот. Далее Тутти пяткой чуть не замкнул прострел Андрея Кителы, а удар Таллеса заблокировал защитник. Позже на Тутти простреливал Владимир Ясинский, однако соперник помешал удару бразильского форварда. Затем после удара Арсена Залипки и рикошета от защитника сейв совершил голкипер, а добивание Ясинского было неточным. У словенцев тоже был момент, но Мезнар с опасной позиции пробил мимо ворот.
Рух одержал волевую победу со счетом 2:1. Следующий матч подопечные Ивана Федика сыграют в пятницу, 13 февраля, со словенским клубом Бринье Гросупле.
Товарищеский матч
11 февраля 2026 года. Радомле (Словения)
Рух Львов (Украина) – Радомле (Словения) – 2:1 (1:1)
Голы: Невес, 31 (пен), Рейляну, 54 – Нвога, 28
Рух: Герета, Залипка, Товарницкий, Пидгурский, Китела, Бойко, Рейляну (Тутти, 54), Притула, Таллес (Слива, 82, Джурабаев, 87), Касарда (Рыбак, 70), Невес (Ясинский, 62)
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джуд Беллингем на мундиаль не отправится
Украинец готов противостоять самому сложному сопернику – природе