Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Рух Львов
11.02.2026 15:00 – FT 2 : 1
Радомлье
Украина. Премьер лига
34
0

Рух – Радомлье – 2:1. Спарринг в Словении. Видео голов и обзор матча

У львовского клуба забили Игор Невес и Влад Рейляну

ФК Рух Львов

Львовский Рух 11 февраля сыграл 5-й спарринг на сборах в Словении. Соперником львовян была команда Радомле из Словении.

Голами отметились Игорь Невес и Влад Рейляну, а матч завершился со счетом 2:1 в пользу желто-черных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже в начале встречи Назар Касарда мог открывать счет, но не успел замкнуть фланговую передачу на дальней штанге. Соперник ответил не менее остро. Кушич прорвался на свидание с Геретой, однако кипер Руха вышел победителем из этого противостояния. После чудо-сейва Юрий-Владимир вполне мог записать себе ассист, но активному Касарде снова чуть не хватило, чтобы дотянуться до передачи.

К коснулся мяча в середине первого тайма Максим Бойко, после чего Кобаль должен был демонстрировать свою реакцию. Позже в ближний угол целил Касарда, но попал во внешнюю сторону сетки, а Бойко после подачи с углового опасно пробил головой рядом со штангой.

Несмотря на такой ливень созданных моментов, первыми в спарринге пропустили именно руховцы: Нвога замкнул верховую подачу Маринича. Преимуществом в счете словенцы владели недолго, потому что уже в следующей атаке Влад Рейляну заработал пенальти, который реализовал новичок Руха Игорь Невес. Бразилец уверенно с отметки переиграл вратаря и отметился своим дебютным голом за желто-черных.

Второй тайм начался с гола: Рейляну с пределов штрафной площадки в касание красиво и точно пробил в угол ворот. Далее Тутти пяткой чуть не замкнул прострел Андрея Кителы, а удар Таллеса заблокировал защитник. Позже на Тутти простреливал Владимир Ясинский, однако соперник помешал удару бразильского форварда. Затем после удара Арсена Залипки и рикошета от защитника сейв совершил голкипер, а добивание Ясинского было неточным. У словенцев тоже был момент, но Мезнар с опасной позиции пробил мимо ворот.

Рух одержал волевую победу со счетом 2:1. Следующий матч подопечные Ивана Федика сыграют в пятницу, 13 февраля, со словенским клубом Бринье Гросупле.

Товарищеский матч

11 февраля 2026 года. Радомле (Словения)

Рух Львов (Украина) – Радомле (Словения) – 2:1 (1:1)

Голы: Невес, 31 (пен), Рейляну, 54 – Нвога, 28

Рух: Герета, Залипка, Товарницкий, Пидгурский, Китела, Бойко, Рейляну (Тутти, 54), Притула, Таллес (Слива, 82, Джурабаев, 87), Касарда (Рыбак, 70), Невес (Ясинский, 62)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Инфографика

товарищеские матчи видео голов и обзор Радомлье контрольные матчи УПЛ Рух Львов Игор Невес Влад Рейляну пенальти
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
