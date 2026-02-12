Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Шахтер отреагировал на скандальную дисквалификацию Гераскевича на ОИ-2026
Скелетон
12 февраля 2026, 16:02 |
528
0

Шахтер отреагировал на скандальную дисквалификацию Гераскевича на ОИ-2026

Донецкий клуб поддержал Владислава

12 февраля 2026, 16:02 |
528
0
Шахтер отреагировал на скандальную дисквалификацию Гераскевича на ОИ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гераскевич

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не смог поучаствовать в первом заезде на Олимпийских играх-2026 – МОК дисквалифицировал Владислава за ношение «шлема памяти».

На позорную дисквалификацию спортсмена отреагировала пресс-служба донецкого Шахтера, поддержав Владислава:

«Достоинство не дисквалифицировать! Память – не нарушение! Голос Украины должен быть услышан! Цена свободы должна быть отмечена! Владислав Гераскевич, мы с тобой», – говорится в сообщении.

Ранее Гераскевич рассказал, какой компромисс ему предлагали

По теме:
Две быстрые шайбы. Сборная Швейцарии открыла Олимпиаду победой
ВИДЕО. Клуб устроил «похороны» сопернику прямо во время матча
ФБУ: «Никто не имеет права заставлять наших спортсменов молчать»
скелетон скандал Владислав Гераскевич Олимпийские игры 2026 Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 10:16 106
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026

МОК отстранил украинца за ношение «шлема памяти»

Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Футбол | 12 февраля 2026, 07:39 9
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги

Сыч должен заменить Коноплю в составе «горняков»

Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 11.02.2026, 23:21
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
МОК объяснил громкий скандал – украинца дисквалифицировали на Олимпиаде
Олимпийские игры | 12.02.2026, 10:55
МОК объяснил громкий скандал – украинца дисквалифицировали на Олимпиаде
МОК объяснил громкий скандал – украинца дисквалифицировали на Олимпиаде
Федерация биатлона Украины выступила с официальным заявлением к МОК
Биатлон | 12.02.2026, 14:33
Федерация биатлона Украины выступила с официальным заявлением к МОК
Федерация биатлона Украины выступила с официальным заявлением к МОК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 4
Олимпийские игры
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 21
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 7
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
10.02.2026, 16:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем