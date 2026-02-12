Скелетон12 февраля 2026, 16:02 |
Шахтер отреагировал на скандальную дисквалификацию Гераскевича на ОИ-2026
Донецкий клуб поддержал Владислава
12 февраля 2026, 16:02
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не смог поучаствовать в первом заезде на Олимпийских играх-2026 – МОК дисквалифицировал Владислава за ношение «шлема памяти».
На позорную дисквалификацию спортсмена отреагировала пресс-служба донецкого Шахтера, поддержав Владислава:
«Достоинство не дисквалифицировать! Память – не нарушение! Голос Украины должен быть услышан! Цена свободы должна быть отмечена! Владислав Гераскевич, мы с тобой», – говорится в сообщении.
