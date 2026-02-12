Легендарный экс-форвард из Норвегии хочет сыграть в фильме о Джеймсе Бонде

Пожалуй, не найдется ни одного ярого поклонника европейского футбола с пристойным стажем, который не знает такого игрока как Джон Карью. Норвежец являлся главной надеждой у болельщиков своей национальной сборной еще задолго до появления на горизонте нынешнего великого бомбардира этой команды Эрлинга Холанда. Конечно, добиться таких значительных высот как нынешний топ-форвард норвежцев у Карью не получилось, однако он до сих пор значится в топ-5 лучших бомбардиров северян за всю историю.

На клубном уровне Карью успел поиграть на родине за Волеренгу и Русенборг (в составе последнего пересекался с Динамо в Лиге чемпионов, а потому еще больше запомнился украинским болельщикам), а затем поехал выступать в другие страны, благодаря чему в его карьере возникли Валенсия, Рома, Бешикташ, Лион, Астон Вилла, Сток Сити и Вест Хэм.

Карью всегда был типичным норвежским центрфорвардом – таким, каким игрока такого амплуа и национальности традиционно представляет большинство болельщиков. Рослый (193 см), мощный, напористый, великолепно играющий головой и умеющий продавить практически любого центрбека – все это о Джоне, который почти везде демонстрировал неплохую результативность и трижды признавался лучшим футболистом Норвегии.

Карьеру футболиста Джон Карью завершил в 2013 году после того, как не дождался предложения о новом контракте от Вест Хэма, а также не сумел договориться по условиям сотрудничества с миланским Интером и норвежской Волеренгой. Итальянцы в последний момент начали вдруг переживать за физическую форму нападающего, а вот в родной клуб вернуться у Джона не получилось из-за чрезмерно завышенных требований по контракту, которые скромная Волеренга потянуть банально не смогла. Вот и пришлось заканчивать в 34, хотя желание еще поиграть у Карью присутствовало…

Getty Images. Джон Карью

Любопытно, что после заявления о завершении карьеры игрока Джон Карью, вопреки ожиданиям, категорически отказался оставаться в профессиональном футболе. Его не прельщала ни роль главного тренера, ни возможность работать функционером, ни профессии с более гибким графиком, как то селекционер, агент и т.д.

Более того, Карью сумел удивить, подавшись в киноиндустрию и став начинающим киноактером! В 2014 году в свет вышла первая работа, в котором Джон принял активное участие – канадский полнометражный фильм ужасов под названием Мертвая зима, где экс-футболист сборной Норвегии получил одну из главных ролей, сыграв персонажа по имени Роберт. Спустя год Карью снялся в норвежском триллере Хевдингер, что дало понимание – у Джона действительно есть не только желание, но и определенный талант для того, чтобы быть в кадре.

Многие режиссеры обращали внимание, что Карью, который может похвастаться широкими плечами, мощной спортивной грудью и крайне проницательным взглядом, очень органично смотрелся бы в роли злодеев в различных шпионских фильмах. Это мнение нередко доходило и до самого экс-нападающего сборной Норвегии, вследствие чего совсем недавно Карью заявил о своей новой цели и мечте – однажды сыграть во франшизе о Джеймсе Бонде, где он был бы рад получить, конечно же, не роль самого суперагента, а кого-то из его врагов-оппонентов.

Совсем недавно Карью завершил съемки в популярном рождественском сериале Домой на Рождество, выходящем на Netflix, благодаря чему стал популярным на родине не только как бывший футболист, но и как весьма небесталанный актер. К слову, этим ремеслом Джон начинал интересоваться еще тогда, когда играл в футбол на профессиональном уровне.

“Я начал изучать актерское мастерство в 2009 году”, – рассказывал Карью. “Специальный тренер приходил ко мне в квартиру в Лондоне один или два раза в неделю. Мы работали над сценарием, эмоциями, над тем, как вжиться в роль. Я не говорил об этом со своими товарищами по команде, не афишировал этого”.

После ухода из футбола Карью получил огромное количество свободного времени, которое поначалу просто не знал, куда деть. Он не привык к подобному, поэтому начал быстро подыскивать себе занятие, которое смогло бы его по-настоящему увлечь, а также дать возможность продолжать развиваться как личности. Так на горизонте и возникла новая, после футбола, страсть в жизни норвежца – кино.

Съемки в Мертвой зиме – первом фильме Карью, где ему сразу же досталась главная роль – длились около шести недель и проходили в экстремальных погодных условиях. Джон находился на съемочной площадке по 12 часов в день, однако это не вызывало у него больших проблем – наоборот, норвежец отмечал определенную схожесть между футболом и актерской игрой.

“Это был очень сложный, но прекрасный опыт”, – вспоминал Карью съемки Мертвой зимы. “Мы были небольшой группой людей, пытавшихся создать что-то вместе. Когда фильм вышел и люди начали отмечать меня в социальных сетях, я понял, что хочу продолжать. Как и в футбольной команде, в кино каждый должен внести свой вклад. И на экране ты всегда находишься под пристальным вниманием, как и когда играешь перед тысячами людей на стадионе”.

Поворотный момент в актерской карьере Джона Карью произошел в 2018 году, когда его позвали сыграть в норвежском телесериале под названием Хаймебан (Родная земля). В этой картине экс-игроку ряда известных европейских клубов досталась роль бывшего футболиста, который проиграл конкуренцию за место тренера профессиональной мужской команде женщине. Его герой убежден, что заслуживает эту работу больше, нежели главная героиня, и режиссерам удалось в целом снять картину, которая увлекла примерно пятую часть населения Норвегии, став национальным феноменом. Этот сериал публично обсуждал даже премьер-министр страны, заявивший, что смотрел его с интересом.

“Было бы обидно не получить эту роль”, – признавался Карью. “Мы сняли два сезона, серии которых были почти такими же длинными, как и привычные фильмы. Это был мой прорыв”.

После этого Джона позвали в Голливуд. В 2019-м Карью снялся в фильме Малефисента: Владычица тьмы, главной героиней которого являлась звездная Анджелина Джоли. И пускай норвежцу досталась одна из второстепенных ролей – Воина джунглей, – справится с ней у экс-футболиста удалось блестяще, а сам он ощутил возможность прикоснуться к киноиндустрии наивысшего уровня, словно сыграл в матче плей-офф Лиги чемпионов или финальной части чемпионата мира.

“Находиться на съемочной площадке вместе со звездами такого уровня – это что-то невероятное. Я работал с Анджелиной восемь дней. Даже когда у тебя всего несколько реплик, нужно оставаться сосредоточенным. Я много наблюдал, многому научился”, – рассказывал Карью.

Getty Images. Джон Карью (слева) на кинофестивале в Каннах

Джон вовсе не одержим тем, чтобы обязательно играть главные роли. На самом деле, он прекрасно понимает, насколько важны в каждой картине и роли второго плана, и у Карью даже есть свой кумир – Том Харди, которого в 2016-м номинировали на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Выживший.

“Он – мой ориентир. То, как он создает персонажей, как он позволяет диалогу ”созревать". В Острых козырьках он находится на невероятном уровне. Если использовать футбольное сравнение: он – это уровень мадридского Реала. Что касается меня, то я не обязательно ищу крупные проекты. Иногда лучшие фильмы – это небольшие картины. Мне нужны роли, которые бросают мне вызов и заставляют меня учиться", – объясняет Карью.

Впрочем, амбиции еще побывать на съемках топ-уровня у Карью все-таки есть. Сейчас он ставит для себя цель – получить приглашение на роль злодея в фильме о Джеймсе Бонде: “Я думаю о роли наемного убийцы. Я хотел бы быть правой рукой злодея, вроде молчаливого убийцы, который проигрывает Бонду свой бой где-то в середине фильма”.

Проведя аналогию с футболом, нынешние актерские мечты Карью – это как добраться до четвертьфинала чемпионата Европы, а там в дополнительное время проиграть одному из фаворитов турнира. Кто-то скажет – разве это может быть пределом мечтаний? Впрочем, достичь такого уровня отнюдь не так просто, как кажется, и это точно заслуживает уважения. Равно как и способность Карью быть востребованным как когда-то в мире большого футбола, так и сейчас в мире большого кино.

Текст: meta.ua