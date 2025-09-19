Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Холанд стал первым норвежским футболистом, забившим 50 голов в ЛЧ
Лига чемпионов
Холанд стал первым норвежским футболистом, забившим 50 голов в ЛЧ

В списке бомбардиров на «Этихаде» Холанд уступает только одному игроку

Холанд стал первым норвежским футболистом, забившим 50 голов в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

В матче первого тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома победил «Наполи» со счетом 2:0.

Очередным своим голом за «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд.

Этот гол стал для норвежца 74-м, забитым на «Этихад Стедиум».

Лучшие бомбардиры на Этихаде во всех турнирах

  • 149 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 74 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 70 – Рахим Стерлинг (Англия)
  • 65 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 53 – Габриэль Жезус (Бразилия)
  • 49 – Карлос Тевес (Аргентина)
  • 48 – Фил Фоден (Англия)

Эрлинг Холанд стал первым норвежским футболистом, забившим 50 голов в Лиге чемпионов.

Лучшие норвежские бомбардиры в истории Лиги чемпионов

  • 50 – Эрлинг Холанд
  • 19 – Оле-Гуннар Сульшер
  • 18 – Джон Карью
  • 12 – Роар Странд
Илкай ГЮНДОГАН: «В следующий раз мы должны играть лучше»
Конте больше не имеет положительного баланса матчей против Гвардиолы
Дино ТОППМЕЛЛЕР: «Это невероятный вечер для всех нас»
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
