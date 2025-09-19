Холанд стал первым норвежским футболистом, забившим 50 голов в ЛЧ
В списке бомбардиров на «Этихаде» Холанд уступает только одному игроку
В матче первого тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома победил «Наполи» со счетом 2:0.
Очередным своим голом за «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд.
Этот гол стал для норвежца 74-м, забитым на «Этихад Стедиум».
Лучшие бомбардиры на Этихаде во всех турнирах
- 149 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 74 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 70 – Рахим Стерлинг (Англия)
- 65 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 53 – Габриэль Жезус (Бразилия)
- 49 – Карлос Тевес (Аргентина)
- 48 – Фил Фоден (Англия)
Эрлинг Холанд стал первым норвежским футболистом, забившим 50 голов в Лиге чемпионов.
Лучшие норвежские бомбардиры в истории Лиги чемпионов
- 50 – Эрлинг Холанд
- 19 – Оле-Гуннар Сульшер
- 18 – Джон Карью
- 12 – Роар Странд
Artilheiros do ETIHAD Stadium :— Isacsousa_7 ⚽🎯 (@K1_stats) September 18, 2025
🇦🇷 Sério Aguero - 149 gols
🇳🇴 Haaland - 74 gols 🆙
🏴 Sterling - 70 gols
🇧🇪 De Bruyne - 65 gols
🇧🇷 Gabriel jesus - 53 gols
🇦🇷 Tevez - 49 gols
🏴 Phil Foden - 48 gols pic.twitter.com/O7DSQKcdpN
Most UCL goals by a Norwegian:— StatMuse FC (@statmusefc) September 18, 2025
50 — Erling Haaland
19 — Ole Gunnar Solskjær
18 — John Carew
12 — Roar Strand
Haaland has more than the next 3 players combined. pic.twitter.com/jTKOGp2Dhl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву
Артем рассказал историю с Брайаном Себальосом