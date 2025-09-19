Холанд стал первым норвежским футболистом, забившим 50 голов в ЛЧ

В матче первого тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома победил «Наполи» со счетом 2:0.

Очередным своим голом за «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд.

Этот гол стал для норвежца 74-м, забитым на «Этихад Стедиум».

Лучшие бомбардиры на Этихаде во всех турнирах

Эрлинг Холанд стал первым норвежским футболистом, забившим 50 голов в Лиге чемпионов.

Лучшие норвежские бомбардиры в истории Лиги чемпионов

