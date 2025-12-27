Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0. Как забил Доргу. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
26.12.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 декабря 2025, 00:34 | Обновлено 27 декабря 2025, 00:35
204
0

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0. Как забил Доргу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Английской Премьер-лиги

27 декабря 2025, 00:34 | Обновлено 27 декабря 2025, 00:35
204
0
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0. Как забил Доргу. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 декабря прошел стартовый поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед минимально переиграл Ньюкасл (1:0) на арене Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Единственный в матче гол забил для МЮ Патрик Доргу на 24-й минуте.

Манчестер Юнайтед набрал 29 очков и поднялся в топ-5 АПЛ.

АПЛ. 18-й тур, 26 грудня 2025

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0

Гол: Патрик Доргу, 24

Видео гола и обзор матча

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Доргу (Манчестер Юнайтед).
По теме:
4 из 4. Манчестер Юнайтед снова победил Ньюкасл в Boxing Day
Львы штурмовали, орлы отбились. Марокко и Мали разошлись миром на КАН
ФОТО. У футболиста МЮ новый роман. Его девушка – топ
Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Boxing Day Манчестер Юнайтед - Ньюкасл видео голов и обзор Патрик Доргу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Футбол | 26 декабря 2025, 19:02 6
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР

Единственный гол был забит в конце первого тайма с пенальти

Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Бокс | 26 декабря 2025, 00:01 12
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса

Боксер считает, что деньги должны работать

Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Футбол | 26.12.2025, 08:52
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
ФОТО. Умер легендарный обладатель КЕЧ. В рождественское утро
Футбол | 26.12.2025, 23:43
ФОТО. Умер легендарный обладатель КЕЧ. В рождественское утро
ФОТО. Умер легендарный обладатель КЕЧ. В рождественское утро
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
Футбол | 26.12.2025, 07:00
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
25.12.2025, 06:32 3
Футбол
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
25.12.2025, 14:08 16
Футбол
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
25.12.2025, 15:08 1
Футзал
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
25.12.2025, 07:41 13
Футбол
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
25.12.2025, 03:22 1
Бокс
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
25.12.2025, 02:32 1
Бокс
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
25.12.2025, 21:15 8
Бокс
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем