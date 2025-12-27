26.12.2025 22:00 – FT 1 : 0
Англия27 декабря 2025, 00:34 | Обновлено 27 декабря 2025, 00:35
204
0
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0. Как забил Доргу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Английской Премьер-лиги
27 декабря 2025, 00:34 | Обновлено 27 декабря 2025, 00:35
204
0
Вечером 26 декабря прошел стартовый поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед минимально переиграл Ньюкасл (1:0) на арене Олд Траффорд в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Единственный в матче гол забил для МЮ Патрик Доргу на 24-й минуте.
Манчестер Юнайтед набрал 29 очков и поднялся в топ-5 АПЛ.
АПЛ. 18-й тур, 26 грудня 2025
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0
Гол: Патрик Доргу, 24
Видео гола и обзор матча
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Доргу (Манчестер Юнайтед).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 декабря 2025, 19:02 6
Единственный гол был забит в конце первого тайма с пенальти
Бокс | 26 декабря 2025, 00:01 12
Боксер считает, что деньги должны работать
Футбол | 26.12.2025, 08:52
Футбол | 26.12.2025, 23:43
Футбол | 26.12.2025, 07:00
Комментарии 0
Популярные новости
25.12.2025, 06:32 3
25.12.2025, 14:08 16
25.12.2025, 15:08 1
25.12.2025, 07:41 13
25.12.2025, 03:22 1
25.12.2025, 02:32 1
25.12.2025, 21:15 8
26.12.2025, 09:26 5