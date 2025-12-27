Вечером 26 декабря прошел стартовый поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед минимально переиграл Ньюкасл (1:0) на арене Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Единственный в матче гол забил для МЮ Патрик Доргу на 24-й минуте.

Манчестер Юнайтед набрал 29 очков и поднялся в топ-5 АПЛ.

АПЛ. 18-й тур, 26 грудня 2025

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0

Гол: Патрик Доргу, 24

Видео гола и обзор матча