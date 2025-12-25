Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
26.12.2025 22:00 - : -
Ньюкасл
Англия
25 декабря 2025, 14:27 | Обновлено 25 декабря 2025, 14:42
Матч начнется 26 декабря в 22:00 по Киеву

ФК Манчестер Юнайтед

В пятницу, 26 декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Манчестер Юнайтед

Для красных дьяволов текущий сезон проходит, мягко говоря, не слишком удачно. За 17 туров Премьер-лиги команде удалось добыть в борьбе 26 зачетных пунктов, которые сейчас позволяют ей занимать 7-е место турнирной таблицы. Однако расстояние между клубами до сих пор очень мало – и от 14-й, и от 4-й позиции МЮ отделяет 3 очка.

Из Карабао Кап команда вылетела еще на стадии 1/32 финала от второго «Гримсби». В Кубке Англии манчестерцы начнут свои выступления с такой же стадии матчем против «Брайтона».

Ньюкасл

Не лучшие результаты демонстрируют и сороки. За 17 раундов чемпионата Англии коллективу удалось завоевать 23 очка – это позволяет ему находиться на 11-м месте турнирной таблицы. Однако, как и в случае с «МЮ», всего несколько пунктов могут кардинально изменить позицию клуба. В Кубке английской лиги «Ньюкасл» уже квалифицировался в полуфинал, где сыграет против «Манчестер Сити». Участие в Кубке Англии для бело-черных начнется игрой 1/32 финала против «Борнмута».

За 6 матчей Лиги чемпионов англичанам удалось набрать 10 очков, позволяющих им занимать 12-ю строчку общей таблицы соревнований. От необходимого топ-8 «Ньюкасл» отстает всего на 2 балла.

Личные встречи

В последних 5-х играх ощутимое преимущество имеет «Ньюкасл». За это время команда одержала 4 победы, а «МЮ» выигрывал только раз.

Интересные факты

  • В последних 8 матчах «МЮ» одержал лишь 2 победы.
  • «Ньюкасл» проиграл 5/7 предыдущих выездных поединков.
  • Обе команды не могут сохранить ворота сухими уже десять матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.52.

Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
