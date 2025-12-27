АМОРИМ: «Сыграли два матча в одном. Три очка, про игру никто и не вспомнит»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признал, что его команда сыграла не особенно хорошо, однако ему понравился дух, который продемонстрировали его футболисты в победном матче с «Ньюкаслом» (1:0).

«Красные» подошли к поединку Boxing Day без ряда ключевых футболистов, в частности без вдохновляющего капитана Бруну Фернандеша, и завершили матч с очень молодым составом. Айден Хевен и Тайлер Фредриксон вместе действовали в центре обороны, тогда как Джек Флетчер заменил Мейсона Маунта в перерыве.

В итоге решающим стал удар с лета Патрика Доргу в первом тайме, а после игры Аморим рассказал об игре в четыре защитника, борьбе за победу и своей вере в молодежь.

Рубен Аморим: «Мы сыграли два матча в одном. Нам пришлось страдать всем вместе – и на стадионе, и в самой игре. Для нас это было очень сложно. В первом тайме мы сыграли хорошо, но во втором тайме мы просто оборонялись и пытались что-то создать с Матеусом Куньей.

У нас были возможности в переходах из обороны в атаку, но это была хорошая победа. У меня здесь было много матчей, когда я говорил, что мы сыграли очень хорошо, но не набрали три очка. Сегодня было наоборот. Мы страдали вместе и смогли выиграть матч.

Я думаю, что в первом тайме мы показали, что, как по мне, это был единственный способ создать больше опасности и иметь моменты – играя с четверкой защитников. Много игроков в центре, даже для того, чтобы удерживать мяч. Я помню матч прошлого года против «Ньюкасла», мы проиграли один в один на флангах. Поэтому мы просто попытались представить игру так, чтобы помочь игрокам чувствовать себя комфортно.

Потому что вы ставите его на позицию, которая более выдвинута вперед. Ответственность уже не такая же. У него немного больше свободы, он может рисковать, и, думаю, это помогло Патрику сыграть лучше. Они просто должны это понимать, и Мануэль Угарте сегодня провел очень хороший матч. Они должны понимать, что иногда у тебя может быть хороший день, а на следующий день может быть хуже. С этим нужно справляться, хорошо тренироваться и двигаться вперед.

Я думаю, мы проводим много времени вместе. У нас были непростые моменты и, иногда, мы можем приносить в группу хорошие вещи – хорошо иметь это ощущение и хорошо, когда опытные игроки помогают детям, некоторым из этих ребят. Понимание того, что мы страдаем, и не имеет значения, находишься ли ты вне поля. Ты все равно играешь матч, и я думаю, что сегодня все играли этот матч.

Это вера – даже без многих партнеров по команде они верят, что могут выигрывать матчи, и это действительно важно. Я всегда говорю не только об улучшении нашей игры, но и о том, чтобы страдать вместе, отдавать все, защищая штрафную площадку. Сегодня мы это показали.

Джек Флетчер? Это очень важно для любого игрока. Он уже услышит все от своего отца. Я знаю, что Даррен будет много с ним говорить, но ему нужно немного отойти, успокоиться и просто похвалить парня, потому что он действительно очень скромный. Он очень много работает и заслуживает этого.

У нас есть состав, и я стараюсь выбирать лучших игроков для игры. Я понимаю историю клуба. Я хочу быть частью этого. Иногда нужно просто выбирать лучших игроков, чтобы побеждать. Сегодня было наоборот, чем во многих матчах: мы поставили игроков из Академии, потому что были вынуждены это сделать, и они этого заслуживали.

Сухой матч. Четверка защитников. Так что, думаю, мне не нужна пресс-конференция. Кобби Мейну травмирован, так что, думаю, это все темы. Можем ехать домой праздновать Boxing Day. Три очка – и уже завтра никто не вспомнит, какой была игра. Так что движемся к следующему матчу».