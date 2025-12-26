Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол Доргу принес МЮ победу над Ньюкаслом. Красные Дьяволы вошли в топ-5
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
26.12.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ньюкасл
Кубок африканских наций
26 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 27 декабря 2025, 00:35
225
5

Гол Доргу принес МЮ победу над Ньюкаслом. Красные Дьяволы вошли в топ-5

Единственный мяч был забит в первом тайме на 24-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 декабря состоялся стартовый поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед минимально переиграл Ньюкасл (1:0) на домашнем стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Эта игра – единственная, которая в 2025 году была проведена в традиционный Boxing Day (26 декабря).

Единственный в матче гол забил для МЮ Патрик Доргу на 24-й минуте.

Ман Юнайтед набрал 29 очков и поднялся в топ-5, Ньюкасл занимает 11-е место (23 балла).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (39 очков), Манчестер Сити (37), Астон Вилла (36), Челси, Ман Юнайтед, Ливерпуль (по 29).

АПЛ. 18-й тур, 26 грудня 2025

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0

Гол: Патрик Доргу, 24

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Мартинес (Фредриксон, 88), Хевен, Шоу (Маласия, 88), Далот, Каземиро (Йоро, 61), Угарте, Доргу, Кунья, Маунт (Дж. Флетчер, 46), Шешко (Зиркзе, 60)

Ньюкасл: Рэмсдейл, Майли, Тшау, Шер, Холл, Тонали (Уиллок, 77), Бруно, Рэмзи (Жоэлинтон, 68), Мерфи (Барнс, 68), Вольтемаде (Висса, 68), Гордон

Предупреждения: Шоу, 69, Кунья, 90+2 – Тонали, 73

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 17 12 3 2 31 - 10 27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41 - 16 27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 37
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27 - 18 27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 36
4 Челси 17 8 5 4 29 - 17 27.12.25 19:30 Челси - Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси03.12.25 Лидс 3:1 Челси30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 29
5 Манчестер Юнайтед 18 8 5 5 32 - 28 30.12.25 22:15 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 29
6 Ливерпуль 17 9 2 6 28 - 25 27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 29
7 Сандерленд 17 7 6 4 19 - 17 28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 27
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21 - 19 28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 26
9 Брайтон 17 6 6 5 25 - 23 27.12.25 17:00 Арсенал - Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18 - 20 27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 24
11 Ньюкасл 18 6 5 7 23 - 23 30.12.25 21:30 Бёрнли - Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24 - 25 27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 23
13 Фулхэм 17 7 2 8 24 - 26 27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 23
14 Тоттенхэм 17 6 4 7 26 - 23 28.12.25 18:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 22
15 Борнмут 17 5 7 5 26 - 29 27.12.25 17:00 Брентфорд - Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22
16 Лидс 17 5 4 8 24 - 31 28.12.25 16:00 Сандерленд - Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 19
17 Ноттингем Форест 17 5 3 9 17 - 26 27.12.25 14:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 18
18 Вест Хэм 17 3 4 10 19 - 35 27.12.25 17:00 Вест Хэм - Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 13
19 Бёрнли 17 3 2 12 19 - 34 27.12.25 17:00 Бёрнли - Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 11
20 Вулверхэмптон 17 0 2 15 9 - 37 27.12.25 17:00 Ливерпуль - Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 2
Полная таблица

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Доргу (Манчестер Юнайтед).
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0. Как забил Доргу. Видео гола и обзор
4 из 4. Манчестер Юнайтед снова победил Ньюкасл в Boxing Day
Львы штурмовали, орлы отбились. Марокко и Мали разошлись миром на КАН
Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Boxing Day Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Патрик Доргу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Kharkiv
С победой великий Ман Юнайтед! В честь этого уже плещецца в желудке финская.
Желаю вам встретицца с Харьковчанами в следущем году в ЛЧ!!
Ответить
+1
Brian
Фух, чергова валідольна гра Манчестера. Дуже радий що взяли 3 очки. Але у МЮ що не гра то гадання "Повезе - не повезе". В минулій грі не повезло, тут повезло. Не вистачає стабільності для боротьби за ТОП4. Я розумію, сьогодні не вистачало 4 основних гравців в складі, але ж має бути рівноцінна заміна їм.
Ответить
0
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
😢Прикро, бо вболівав за Ньюкасл⚫⚪ Моменти мали - не реалізували. І навіть коли насідали на ворота МЮ в кінці - не вірилось що м'яч зайде... Це був не вечір сорок. Але вірю в їх перемоги в наступних матчах, а завтра повболіваю за Хартс❤️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Евертон🔵 та 🦁Віллу! 😊
Ответить
0
pol-55
У Ньюкасла гра грою,а де реалізація,там тому 13му з МЮ,можливо подумати над зміною номера,бо так і будуть попадати в голову.
Ответить
0
Singularis
Со скрипом....................
Ответить
0
