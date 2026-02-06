Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Глава комитета арбитров УАФ Монзуль встретилась с Полесьем
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 01:59 | Обновлено 06 февраля 2026, 02:34
ФОТО. Глава комитета арбитров УАФ Монзуль встретилась с Полесьем

Были обсуждены ключевые игровые моменты, работа VAR, трактовки правил

ФОТО. Глава комитета арбитров УАФ Монзуль встретилась с Полесьем
ФК Полесье

о время тренировочных сборов житомирского «Полесья» в Испании состоялась рабочая встреча игроков и тренеров команды с главой Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Екатериной Монзуль.

В дружеской и конструктивной атмосфере детально обсудили ключевые игровые моменты, работу системы VAR, актуальные изменения в трактовке Правил игры и практические нюансы их применения во время матчей.

Отдельное внимание Екатерина Монзуль уделила важности коммуникации между арбитрами, футболистами и тренерским штабом, особенно в эмоциональных и напряженных игровых ситуациях.

Формат открытого диалога позволил представителям «Полесья» задать вопросы по спорным эпизодам и получить подробные профессиональные разъяснения.

Подобные встречи помогают лучше понять логику судейских решений и способствуют взаимному уважению и эффективному взаимодействию на футбольном поле.

В житомирском «Полесье» поблагодарили Екатерину Монзуль за содержательную встречу, полезные разъяснения и открытую коммуникацию.


Игорь ХАРАТИН: «Пенальти в ворота Динамо? Я был уверен в себе»
Клуб Первой лиги расстался с третьим легионером во время зимней паузы
Металлист 1925 – Хаммарбю – 3:4. Дубль Чурко. Видео голов и обзор матча
Катерина Монзуль судейство фото чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига лекция Полесье Житомир
Николай Степанов Источник: ФК Полесье

