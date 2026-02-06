СНИГУР: «Она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло»

Украинская теннисистка Дарья Снигур провела флеш-интервью после победы над Юань Юэ в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке:

– Поздравляю, Дарья! Вы только что прошли в свой первый полуфинал WTA, ваша пятая победа подряд на этой неделе, тяжелая битва. Как вы чувствуете себя прямо сейчас?

– Что ж, я очень уставшая, но это был действительно фантастический матч. Я хочу поблагодарить Юань Юэ, она невероятный игрок, и я очень счастлива и очень горжусь, потому что это мой первый полуфинал здесь, в Клуж-Напоке. Это один из моих любимых турниров.

– Она вела в счете и подавала на матч при 5:4 в третьем сете, но вы выиграли последние три гейма. О чем вы думали в те моменты? Как вы считаете, что именно в итоге принесло вам победу?

– Я пыталась играть розыгрыш за розыгрышем и она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло, но я верила в себя, я счастлива победить и я просто играла шаг за шагом.

– Завтра вечером вы встретитесь с местной фавориткой Сораной Кырстей. Какие ваши мысли насчет этого матча?

– Я думаю, это будет удивительный матч, потому что я знаю, что это ее последний сезон, и я горжусь тем, что буду играть против Сораны, и я, конечно, буду наслаждаться этим матчем. И эти болельщики на трибунах - искренне благодарю вас!

– Спасибо и вам, Дарья, мы дадим вам восстановиться, это был долгий день, увидимся завтра в полуфинале.

– Большое спасибо. Слава Украине!

Снигур переиграла Юань Юэ со счетом 4:6, 6:0, 7:5. В полуфинале Дарья встретится с Сораной Кырстей.