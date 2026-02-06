Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СНИГУР: «Она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло»
WTA
06 февраля 2026, 02:28 | Обновлено 06 февраля 2026, 02:30
38
0

СНИГУР: «Она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло»

Дарья прокомментировала победу над Юань Юэ в четвертьфинале Клуж-Напоки

06 февраля 2026, 02:28 | Обновлено 06 февраля 2026, 02:30
38
0
СНИГУР: «Она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур провела флеш-интервью после победы над Юань Юэ в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке:

– Поздравляю, Дарья! Вы только что прошли в свой первый полуфинал WTA, ваша пятая победа подряд на этой неделе, тяжелая битва. Как вы чувствуете себя прямо сейчас?

– Что ж, я очень уставшая, но это был действительно фантастический матч. Я хочу поблагодарить Юань Юэ, она невероятный игрок, и я очень счастлива и очень горжусь, потому что это мой первый полуфинал здесь, в Клуж-Напоке. Это один из моих любимых турниров.

– Она вела в счете и подавала на матч при 5:4 в третьем сете, но вы выиграли последние три гейма. О чем вы думали в те моменты? Как вы считаете, что именно в итоге принесло вам победу?

– Я пыталась играть розыгрыш за розыгрышем и она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло, но я верила в себя, я счастлива победить и я просто играла шаг за шагом.

– Завтра вечером вы встретитесь с местной фавориткой Сораной Кырстей. Какие ваши мысли насчет этого матча?

– Я думаю, это будет удивительный матч, потому что я знаю, что это ее последний сезон, и я горжусь тем, что буду играть против Сораны, и я, конечно, буду наслаждаться этим матчем. И эти болельщики на трибунах - искренне благодарю вас!

– Спасибо и вам, Дарья, мы дадим вам восстановиться, это был долгий день, увидимся завтра в полуфинале.

– Большое спасибо. Слава Украине!

Снигур переиграла Юань Юэ со счетом 4:6, 6:0, 7:5. В полуфинале Дарья встретится с Сораной Кырстей.

По теме:
Расписание полуфиналов Олейниковой и Снигур на WTA 250 в Клуж-Напоке
ВИДЕО. Украина vs Китай. Как Олейникова и Снигур в полуфинал Клужа вышли
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Дарья Снигур Юань Юэ WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко и другие топы снялись с тысячника в Дохе. Кто сыграет из украинок
Теннис | 06 февраля 2026, 02:11 0
Соболенко и другие топы снялись с тысячника в Дохе. Кто сыграет из украинок
Соболенко и другие топы снялись с тысячника в Дохе. Кто сыграет из украинок

Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят в основе, Юлия Стародубцева – в отборе

Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05 февраля 2026, 16:55 1
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб

Карсель заявил, что клуб отказался от трансфера

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05.02.2026, 08:03
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05.02.2026, 07:41
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Футбол | 05.02.2026, 22:10
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 11
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем