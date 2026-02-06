СНИГУР: «Она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло»
Дарья прокомментировала победу над Юань Юэ в четвертьфинале Клуж-Напоки
Украинская теннисистка Дарья Снигур провела флеш-интервью после победы над Юань Юэ в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке:
– Поздравляю, Дарья! Вы только что прошли в свой первый полуфинал WTA, ваша пятая победа подряд на этой неделе, тяжелая битва. Как вы чувствуете себя прямо сейчас?
– Что ж, я очень уставшая, но это был действительно фантастический матч. Я хочу поблагодарить Юань Юэ, она невероятный игрок, и я очень счастлива и очень горжусь, потому что это мой первый полуфинал здесь, в Клуж-Напоке. Это один из моих любимых турниров.
– Она вела в счете и подавала на матч при 5:4 в третьем сете, но вы выиграли последние три гейма. О чем вы думали в те моменты? Как вы считаете, что именно в итоге принесло вам победу?
– Я пыталась играть розыгрыш за розыгрышем и она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло, но я верила в себя, я счастлива победить и я просто играла шаг за шагом.
– Завтра вечером вы встретитесь с местной фавориткой Сораной Кырстей. Какие ваши мысли насчет этого матча?
– Я думаю, это будет удивительный матч, потому что я знаю, что это ее последний сезон, и я горжусь тем, что буду играть против Сораны, и я, конечно, буду наслаждаться этим матчем. И эти болельщики на трибунах - искренне благодарю вас!
– Спасибо и вам, Дарья, мы дадим вам восстановиться, это был долгий день, увидимся завтра в полуфинале.
– Большое спасибо. Слава Украине!
Снигур переиграла Юань Юэ со счетом 4:6, 6:0, 7:5. В полуфинале Дарья встретится с Сораной Кырстей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят в основе, Юлия Стародубцева – в отборе
Карсель заявил, что клуб отказался от трансфера