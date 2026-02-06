Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 02:43 | Обновлено 06 февраля 2026, 03:18
Защитник, покинувший Александрию, подписал контракт с клубом УПЛ

22-летний Илья Ухань продолжит карьере в команде Полтава

Защитник, покинувший Александрию, подписал контракт с клубом УПЛ
ФК Александрия. Илья Ухань

Украинский защитник Илья Ухань подписал контракт с клубом УПЛ «Полтава».

По неофициальным данным, соглашение рассчитано на 1,5 года и предусматривает возможность пересмотра условий уже через шесть месяцев.

22-летний футболист присоединился к полтавскому клубу в статусе свободного агента. Его последним клубом была «Александрия», которую он покинул в конце января 2026 года.

Илья Ухань выступает на позиции правого защитника, его рост составляет 1,79 м. По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость игрока составляет 150 тысяч евро.

В своей карьере Ухань играл за «Черноморец», «Александрию», а также молодежные команды «Мариуполя», «Колоса» и «Кривбасса». В текущем сезоне он провел 4 матча УПЛ и 1 игру квалификации Лиги конференций, а также сыграл 10 поединков за «Александрию-2» во Второй лиге.

Илья Ухань трансферы Полтава чемпионат Украины по футболу свободный агент Александрия Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
