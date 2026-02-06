Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подготовка Металлурга. Ковалец попробует спасти команду в Первой лиге
Украина. Первая лига
06 февраля 2026, 03:34 | Обновлено 06 февраля 2026, 03:51
28
0

Подготовка Металлурга. Ковалец попробует спасти команду в Первой лиге

Новый главный тренер акцентировал внимание на поднятии командного духа

06 февраля 2026, 03:34 | Обновлено 06 февраля 2026, 03:51
28
0
Подготовка Металлурга. Ковалец попробует спасти команду в Первой лиге
ФК Металлург Запорожье. Сергей Ковалец

Запорожский «Металлург» начинает второй этап сезона Первой лиги под руководством нового главного тренера Сергея Ковальца, который ставит цель спасти команду от вылета.

Первые дни работы Ковальца в клубе прошли достаточно позитивно. Тренер сразу акцентировал внимание на формировании командного духа: сейчас большинство игроков уже переехали на базу и будут там жить, чтобы быть максимально сплоченными и поддерживать друг друга на поле и вне его.

В тренировочном процессе кардинальных изменений не произошло. Первые дни были посвящены знакомству и адаптации. Ожидается, что серьезные тактические и структурные нововведения будут внедрены на подготовительных сборах в Моршине.

Ковалец ознакомил команду со своим видением выхода из непростой ситуации, которая сложилась, и игроки верят в его план. В коллективе считают, что они заслуживают более высокие позиции в турнирной таблице.

По теме:
ПЕДРИНЬО: «Очень доволен игрой в Шахтере. Это лучшая половина сезона»
Защитник, покинувший Александрию, подписал контракт с клубом УПЛ
ФОТО. Сергей Ребров посетил тренировочный лагерь Шахтера
Металлург Запорожье Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Сергей Ковалец учебно-тренировочные сборы Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05 февраля 2026, 16:55 1
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб

Карсель заявил, что клуб отказался от трансфера

Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Теннис | 05 февраля 2026, 22:44 37
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки

Дарья справилась с Юань Юэ и вышла в дебютный полуфинал на уровне Тура

Энцо Фернандес мечтает покинуть Челси и уже нашел новый клуб
Футбол | 06.02.2026, 02:05
Энцо Фернандес мечтает покинуть Челси и уже нашел новый клуб
Энцо Фернандес мечтает покинуть Челси и уже нашел новый клуб
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05.02.2026, 07:41
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Бокс | 05.02.2026, 08:18
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 20
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
05.02.2026, 03:59 10
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем