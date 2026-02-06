Подготовка Металлурга. Ковалец попробует спасти команду в Первой лиге

Запорожский «Металлург» начинает второй этап сезона Первой лиги под руководством нового главного тренера Сергея Ковальца, который ставит цель спасти команду от вылета.

Первые дни работы Ковальца в клубе прошли достаточно позитивно. Тренер сразу акцентировал внимание на формировании командного духа: сейчас большинство игроков уже переехали на базу и будут там жить, чтобы быть максимально сплоченными и поддерживать друг друга на поле и вне его.

В тренировочном процессе кардинальных изменений не произошло. Первые дни были посвящены знакомству и адаптации. Ожидается, что серьезные тактические и структурные нововведения будут внедрены на подготовительных сборах в Моршине.

Ковалец ознакомил команду со своим видением выхода из непростой ситуации, которая сложилась, и игроки верят в его план. В коллективе считают, что они заслуживают более высокие позиции в турнирной таблице.