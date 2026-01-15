Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец вернулся к тренерской работе

Известный специалист возглавил запорожский «Металлург»

ФК Металлург Запорожье. Сергей Ковалец

Запорожский Металлург официально объявил о назначении украинского специалиста Сергея Ковальца на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Ради снова видеть в Запорожье», – лаконично говорится в сообщении.

57-летний специалист имеет богатый тренерский опыт. За свою карьеру Сергей Иванович поработал со многими украинскими и зарубежными клубами, среди которых «Александрия», «Львов», «Оболонь», запорожский «Металлург», словацкий «Татран», «Ингулец», литовский «Тракай», «Черноморец» и другие.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины запорожский Металлург занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий
ura15
БАЖАЮ УСПІХІВ І ТРОФЕЇВ! 
Ответить
0
AMUR
Хороший футболіст і чудова людина, а тренер на жаль слабень6
Ответить
0
