ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец вернулся к тренерской работе
Известный специалист возглавил запорожский «Металлург»
Запорожский Металлург официально объявил о назначении украинского специалиста Сергея Ковальца на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Ради снова видеть в Запорожье», – лаконично говорится в сообщении.
57-летний специалист имеет богатый тренерский опыт. За свою карьеру Сергей Иванович поработал со многими украинскими и зарубежными клубами, среди которых «Александрия», «Львов», «Оболонь», запорожский «Металлург», словацкий «Татран», «Ингулец», литовский «Тракай», «Черноморец» и другие.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины запорожский Металлург занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.
