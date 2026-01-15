ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец вернулся к тренерской работе

Запорожский Металлург официально объявил о назначении украинского специалиста Сергея Ковальца на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Ради снова видеть в Запорожье», – лаконично говорится в сообщении.

57-летний специалист имеет богатый тренерский опыт. За свою карьеру Сергей Иванович поработал со многими украинскими и зарубежными клубами, среди которых «Александрия», «Львов», «Оболонь», запорожский «Металлург», словацкий «Татран», «Ингулец», литовский «Тракай», «Черноморец» и другие.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины запорожский Металлург занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.