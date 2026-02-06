Энцо Фернандес мечтает покинуть Челси и уже нашел новый клуб

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес стремится стать игроком мадридского «Реала» и покинуть Англию по причинам, не связанным с футболом. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, «холод, дождь и отсутствие солнца тяжело сказываются на Энцо, который привык к теплой погоде и более мягкому климату». Фернандес хочет последовать примеру своего друга и партнера по сборной Аргентины Хулиана Альвареса, который заметно улучшил свою игру после перехода из «Манчестер Сити» в мадридский «Атлетико». Кроме того, Энцо стремится жить в городе, который больше соответствует его предпочтениям.

Аргентинец выступает за «Челси» с января 2023 года. В текущем сезоне Фернандес сыграл 36 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 4 результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2032 года.