Винисиус вернется домой? Во Фламенго сделали громкое заявление

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Боту выразил заинтересованность в возвращении Винисиуса Жуниора в состав клуба.

«Наши двери постоянно открыты для него. Они будут оставаться таковыми до тех пор, пока он сам не примет решение вернуться. Срок его текущего соглашения скоро истекает, что позволит нам не выплачивать компенсацию «Реалу», – отметил функционер во время мероприятия, посвященного презентации Лукаса Пакета.

Напомним, что действующее соглашение Винисиуса с мадридским «Реалом» действительно до 2027 года. В прессе часто всплывала информация о сложностях в процессе обсуждения нового контракта. Бразилец защищал цвета «Фламенго» до лета 2018 года.