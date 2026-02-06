Определены полуфинальные пары турнира WTА 500 в Абу-Даби

5 февраля на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись четвертьфинальные матчи и были образованы полуфинальные пары.

Третья сеяная Клара Таусон переиграла Маккартни Кесслер. Далее представительница Дании поборется с Сарой Бейлек, которая переиграла Сонай Картал.

В полуфинальном поединке в нижней части сетки сойдутся Хейли Баптист и Екатерина Александрова. Американка справилась с Людмилой Самсоновой, а «нейтралка» обыграла Александру Эалу.

Полуфиналы пятисотника состоятся 6 февраля.

WTA 500 Абу-Даби. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Сонай Картал – Сара Бейлек – 0:6, 2:6

Клара Таусон [3] – Маккартни Кесслер – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Людмила Самсонова [5] – Хейли Бапист – 2:6, 6:4, 4:6

Александра Эала – Екатерина Александрова [2] – 3:6, 3:6

WTA 500 Абу-Даби. Пары 1/2 финала

Сара Бейлек – Клара Таусон [3]

Хейли Бапист – Екатерина Александрова [2]