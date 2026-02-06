Определены полуфинальные пары турнира WTА 500 в Абу-Даби
Хейли Баптист vs Екатерина Александрова, Сара Бейлек vs Клара Таусон
5 февраля на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись четвертьфинальные матчи и были образованы полуфинальные пары.
Третья сеяная Клара Таусон переиграла Маккартни Кесслер. Далее представительница Дании поборется с Сарой Бейлек, которая переиграла Сонай Картал.
В полуфинальном поединке в нижней части сетки сойдутся Хейли Баптист и Екатерина Александрова. Американка справилась с Людмилой Самсоновой, а «нейтралка» обыграла Александру Эалу.
Полуфиналы пятисотника состоятся 6 февраля.
WTA 500 Абу-Даби. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Сонай Картал – Сара Бейлек
Клара Таусон [3] – Маккартни Кесслер – 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Людмила Самсонова [5] – Хейли Бапист – 2:6, 6:4, 4:6
Александра Эала – Екатерина Александрова [2] – 3:6, 3:6
WTA 500 Абу-Даби. Пары 1/2 финала
Сара Бейлек – Клара Таусон [3]
Хейли Бапист – Екатерина Александрова [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец о возможном бою Дюбуа с Чжаном
Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса