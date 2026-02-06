Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены полуфинальные пары турнира WTА 500 в Абу-Даби
WTA
06 февраля 2026, 01:40 |
95
0

Определены полуфинальные пары турнира WTА 500 в Абу-Даби

Хейли Баптист vs Екатерина Александрова, Сара Бейлек vs Клара Таусон

06 февраля 2026, 01:40 |
95
0
Определены полуфинальные пары турнира WTА 500 в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Бейлек

5 февраля на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись четвертьфинальные матчи и были образованы полуфинальные пары.

Третья сеяная Клара Таусон переиграла Маккартни Кесслер. Далее представительница Дании поборется с Сарой Бейлек, которая переиграла Сонай Картал.

В полуфинальном поединке в нижней части сетки сойдутся Хейли Баптист и Екатерина Александрова. Американка справилась с Людмилой Самсоновой, а «нейтралка» обыграла Александру Эалу.

Полуфиналы пятисотника состоятся 6 февраля.

WTA 500 Абу-Даби. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Сонай Картал – Сара Бейлек – 0:6, 2:6
Клара Таусон [3] – Маккартни Кесслер – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Людмила Самсонова [5] – Хейли Бапист – 2:6, 6:4, 4:6
Александра Эала – Екатерина Александрова [2] – 3:6, 3:6

WTA 500 Абу-Даби. Пары 1/2 финала

Сара Бейлек – Клара Таусон [3]
Хейли Бапист – Екатерина Александрова [2]

По теме:
Девятая ракетка и прошлогодняя чемпионка Абу-Даби снялась с пятисотника
Ястремская разгромно проиграла 11-й ракетке на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Абу-Даби статистические расклады Сонай Картал Сара Бейлек Клара Таусон Маккартни Кесслер Людмила Самсонова Хейли Баптист Александра Эала Екатерина Александрова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05 февраля 2026, 07:41 6
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»

Британец о возможном бою Дюбуа с Чжаном

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05 февраля 2026, 08:03 20
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса

Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса

Соболенко и другие топы снялись с тысячника в Дохе. Кто сыграет из украинок
Теннис | 06.02.2026, 02:11
Соболенко и другие топы снялись с тысячника в Дохе. Кто сыграет из украинок
Соболенко и другие топы снялись с тысячника в Дохе. Кто сыграет из украинок
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами
Футбол | 05.02.2026, 21:02
Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами
Шахтер готов расстаться сразу с двумя украинцами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем